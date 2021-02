La Primera A tiene todos sus cuerpos técnicos trabajando

Hay dos entrenadores que asumieron en el cargo para la temporada 2020 que no hubo actividad y este año no están. En Sanjustino Sebastián Rojas sucedió a Gustavo Parra y en Argentino de San Carlos Cristian Giupponi estará en lugar de Guillermo Imhoff.

Otra novedad es que Leandro Birollo no seguirá como DT de Cosmos FC, siendo reemplazado por Andrés Formento; mientras que el más reciente cambio fue en Colón donde Manolo Porpatto ocupará el lugar de Gonzalo Erni.

Andrés Formento asumió la conducción técnica de Cosmos FC en lugar del histórico Leandro Birollo.

Continúan, pero no debutaron

Producto del año pasado sin fútbol, también se dio la particularidad de que cinco técnicos continúan en su cargo, pero aun no hicieron su debut oficial. Esto sucedió con Marcelo Mosset en Unión, Gastón Sánchez en Gimnasia y Esgrima, en C. C. y D. El Pozo con Ignacio Fernández, como también en Independiente con Mario Pigliacampo y Daniel Boloqui en Pucará.

Se mantienen en el cargo

El resto de los equipos tendrán los mismos entrenadores que continúan desde al menos fines de 2019. Algunos de los técnicos que más años hace que están en el mismo club son Adalberto Tobaldo en La Perla del Oeste, Leandro Sartor en Universidad Nacional del Litoral y Rubén Escher en Sportivo Guadalupe.

Los dos ascendidos también siguen con el mismo cuerpo técnico: en San Cristóbal con Mario Donetti y en Nacional con Juan Manuel González. Las otras instituciones que no presentaron cambios son Colón de San Justo con Hernán Cardozo y Ciclón Racing contará con Julián Calvet; como también Matías Roteta en Náutico El Quilllá, Martín Mazzoni en La Salle Jobson y Diego Rodríguez en Newell's.