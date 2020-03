La Pro League entró también en suspenso por el coronavirus

Dada la última información y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las decisiones tomadas por varios gobiernos y autoridades locales de todo el mundo con respecto al brote actual de COVID-19, la Federación Internacional de Hockey (FIH) y todas las asociaciones nacionales participantes (NA) decidieron suspender todos los partidos de la FIH Hockey Pro League actualmente programados hasta el 15 de abril, con efecto inmediato.

Además, la FIH y las 11 asociaciones nacionales involucradas han acordado los siguientes principios:

- Se mantiene la FIH Hockey Pro League 2020

- No se jugarán partidos después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

- Dependiendo de la evolución de la situación y de las decisiones de las autoridades públicas, se jugará cada partido que pueda organizarse entre finales de abril y antes de los Juegos Olímpicos.

El CEO de FIH, Thierry Weil, afirmó: “Junto con las Asociaciones Nacionales involucradas, creo que hemos tomado la decisión apropiada para permitir que los equipos jueguen partidos importantes de alto nivel más adelante en la temporada, especialmente considerando sus preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 - si la situación mejora, al tiempo que respalda las medidas adoptadas a nivel mundial para evitar la propagación de COVID-19. Mientras tanto, seguiremos de cerca la evolución global de la situación, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las decisiones de las autoridades públicas".

En el ámbito nacional

En virtud de las razones que son de público conocimiento, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de postergar los Campeonatos Regionales de Clubes a realizarse en el mes de marzo con el objeto de minimizar el impacto sanitario de la propagación del Covid-19.

Tal como informó la Confederación Argentina en una circular, con motivo de la pandemia de coronavirus, se resolvió la postergación de los campeonatos regionales de clubes a realizarse en lo que queda del mes de marzo.

Los Campeonatos Regionales suspendidos son los siguientes: C y D Noa damas en Santiago del Estero del 26 al 29 de marzo; C y D Nea damas en Chaco del 26 al 29 de marzo; C y D centro Cuyo damas en San Juan del 26 al 29 de marzo, y C y D Bonaerense damas en Puan y Pigué del 26 al 29 de marzo.

La posibilidad de reprogramación de los mismos será informada oportunamente en virtud de la emergencia Nacional sanitaria del COVID-19.

En referencia a los Campeonatos Regionales del mes de abril, se informará la posible postergación las próximas semanas.

Cabe destacar que las medidas tomadas son dinámicas y serán adoptadas en función de la evolución del COVID-19 y las recomendaciones formuladas por las autoridades nacionales.