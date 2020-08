La revancha de Merlo con Gallardo con el gol del ex-Colón

Ya pasaron más de 14 años, pero ninguno de los dos quiso hablar sin esconder nada de aquel cruce que tuvieron y que terminó generando la renuncia de Reinaldo Merlo a la dirección técnica de River. Durante la pretemporada del verano de 2006, Marcelo Gallardo se hizo cargo de una rebelión interna del plantel contra la conducción del DT, se lo planteó mano a mano y Mostaza pegó el portazo en Mar del Plata. Desde entonces, ambos jamás profundizaron sobre los detalles de aquel momento.

El Muñeco quedó apuntado como el detonante del adiós de Merlo y hasta en varias oportunidades fue señalado con dureza por los hinchas de River. Daniel Passarella, viejo anhelo de José María Aguilar y compadre de Gallardo, arregló rápidamente para ser el sucesor de Mostaza, quien cuatro meses más tarde concretó su vuelta a Avellaneda para volver a dirigir a Racing. Y el 20 de agosto de ese 2006, el fixture agendó el clásico que volvió a poner a Gallardo y Merlo frente a frente, aunque ahora defendiendo distintos colores.

Era la tercera fecha del Torneo Apertura cuando Racing fue local frente a River. "Nosotros jugamos contra Racing, no contra Merlo", se atajó el Muñeco en la previa a la visita al Cilindro. "Es un tema que ya pasó. Esto es simple: serán River, Racing y a otra cosa", también gambeteó Mostaza, que fue el que terminó haciendo los cuernitos y apretando los puños para festejar una victoria por 3-1, mientras que Gallardo jugó mal, fue expulsado y al volver al Monumental se encontró con un regalo de la barra: les habían cortado los neumáticos de los autos a los jugadores.

"El triunfo es de los jugadores, es de ellos. El técnico no tiene nada que ver", declaró Merlo después de los goles de Bergessio, Sava y Bastía, cuando había quedado como el gran protagonista del clásico aunque él intentara tratar de desviar la atención hacia sus futbolistas. Hasta los hinchas de Racing se habían metido en la disputa entre el técnico y el capitán de River silbándolo cada vez que tocaba la pelota y con un cantito especial para esa jornada: "Oh, le, lé, oh, la, lá, Gallardo se la come, Mostaza se la da".

Del otro vestuario, Gallardo se fue cabizbajo después de una floja actuación que, a pura impotencia, terminó otra vez con una tarjeta roja. Había entrado en el juego del roce y la fricción cuando no podía manejar la pelota y Héctor Baldassi lo amonestó por una falta a Juan Manuel Torres. Luego, en el final del partido, el Muñeco lo bajó a Maciel y terminó expulsado por doble amarilla. "Marcelo es un tipo de experiencia, trató de jugar de la mejor manera que pudo y no creo que el entorno lo haya condicionado", lo bancó Passarella, quien fue a abrazarlo cuando el 10 se iba al vestuario antes que sus compañeros.

Igualmente, le quedaba una mala noticia al Muñeco aquel domingo, hace ya 14 años. Al llegar al Monumental, los jugadores se bajaron del micro y fueron al estacionamiento donde habían dejado sus coches y se encontraron con todas las ruedas pinchadas. Los Borrachos del Tablón habían pasado un rato antes por ahí para dejarles un mensaje poco amigable. No se salvaron ni los integrantes del cuerpo técnico, con Passarella a la cabeza. Mientras, a la distancia, Mostaza Merlo disfrutaba de su revancha...

