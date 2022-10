Las posiciones quedaron de la siguiente manera: La Salle Jobson 28, Tilcara de Paraná 25, Universitario de Santa Fe 20, CUCU de Concepción del Uruguay 15, Los Pampas de Rufino 12, Regatas & Belgrano de San Nicolás 9, Gimnasia y Esgrima de Pergamino 6, Cha Roga Club 4.La última fecha a jugarse el próximo sábado 22 tendrá los siguientes cruces: Tilcara de Paraná recibirá a CUCU de Concepción del Uruguay, Universitario de Santa Fe a Gimnasia de Pergamino, La Salle Jobson a Regatas & Belgrano de San Nicolás y Los Pampas de Rufino a Cha Roga Club.

En la Reclasificación A, en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza logró vencer ajustadamente a CRAR de Rafaela por 26 a 24, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club cayó de local ante Universitario de Rosario por un ajustado 17 a 14.

En el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto se impuso a Caranchos de Rosario por 27 a 22, y en Ibarlucea, Logaritmo fue impiadoso con Provincial de Rosario al derrotarlo por 66 a 0. En este sector hay tres equipos con aspiraciones de ocupar las dos vacantes para jugar el Top 9 el año próximo.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Paraná Rowing 26, Universitario de Rosario 25, Jockey Club de Venado Tuerto 23, Caranchos de Rosario 17, CRAR de Rafaela 14, Alma Juniors de Esperanza 13, Logaritmo 7, Provincial de Rosario 0 (ya se encuentra descendido).

En la séptima fecha a realizarse el próximo sábado 22 de octubre, el Paraná Rowing Club recibirá a Alma Juniors de Esperanza, Universitario de Rosario será anfitrión de Logaritmo en barrio Las Delicias, Provincial jugará con Jockey Club de Venado Tuerto, y en Fisherton, Caranchos se medirá con CRAR de Rafaela.

En cuanto al torneo de reserva, en las Delicias del sur provincial, Duendes venció a CRAI 76 a 21, mientras que Old Resian doblegó a Estudiantes de Paraná por 20 a 5. En Fisherton, Jockey de Rosario venció a Gimnasia de Rosario 44 a 21, quedando libre en la oportunidad Santa Fe Rugby Club.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 93, Jockey 90, Duendes 88, Old Resian 85, Estudiantes de Paraná 62, Gimnasia y Esgrima de Rosario 56 y CRAI 35. En semifinales, a jugarse el próximo sábado 22, Santa Fe Rugby jugará con Old Resian, y Jockey Club de Rosario lo hará con Duendes RC.

En Pre-reserva, Duendes le ganó a CRAI por 55 a 5, Old Resian cayó en Grantfield frente a Estudiantes de Paraná por 42 a 22, y Gimnasia y Esgrima derrotó a Jockey Club en Fisherton por 10 a 7. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby 104, Duendes 96, Old Resian 71, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Estudiantes de Paraná 70, Jockey de Rosario 66, y CRAI 33. En semifinales jugarán Santa Fe Rugby con Gimnasia y Esgrima y Duendes con Old Resian de Rosario.

En el Torneo Regional del Litoral de Menores de 19, se disputó la 1° fecha, y en la Zona 1, Paraná Rowing venció a Gimnasia y Esgrima 27 a 8, y en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó a Atlético del Rosario 31 a 15. Las posiciones quedaron así: Estudiantes y Rowing 5; Gimnasia y Esgrima y Atlético del Rosario 0.

En la Zona 2, Caranchos superó a Santa Fe Rugby 37 a 17, y Jockey Club de Rosario hizo lo propio con CRAI por un ajustado 26 a 25. Las posiciones se encuentran así: Caranchos y Jockey (R) 5; CRAI 2, y Santa Fe Rugby 0. La próxima fecha jugarán Gimnasia y Esgrima con Atlético del Rosario, Estudiantes con Rowing, Santa Fe RC con CRAI y Jockey con Caranchos.