En el marco de la de la cuarta fecha de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, La Salle Jobson cayó en la Tortuguita frente al Paraná Rowing Club por 36 a 8. El mismo contó con un interesante marco de público, en una jornada climatológicamente muy agradable y con el control de la entrerriana Eva Guerra.





El conjunto dueño de casa fue un merecido ganador ya que fue el que supo aprovechar las oportunidades que dispuso. A eso hay que sumarle que fue el elenco paranaense el que tuvo mayor protagonismo, y supo equivocarse menos.





Las acciones del partido fueron por momentos bastante deslucidas, con muchas imperfecciones por parte de ambos, y bastante equilibrado. El trabajo de las defensas fue el que prevaleció en la primera parte, porque en el complemento, en esa situación el conjunto visitante tuvo demasiados inconvenientes.





El elenco lasallano tuvo posibilidades de ataque, pero por momentos equivocó el rumbo y en otras situaciones el rival supo como pelear con uñas y diente para no ver caer su ingoal. El primer tiempo favoreció a la escuadra entrerriana, ya que se fue ganando por 12 a 8.





26518 f2 la salle.JPG







En el complemento, La Salle tuvo mucha actitud pero careció de ideas como para vulnerar a Rowing, y este con algunas pinceladas, le sobró para marcar varios ensayos, que fue lo que le permitió alzarse con la victoria por un más que evidente 36-8.





En el departamento General López, Alma Juniors de Esperanza se trajo un cotizado triunfo al vencer a Los Pampas de Rufino por 21 a 10, en un cotejo arbitrado por Martín Pintos Kramer. Para la escuadra conducida por Marcos Romano, los puntos llegaron merced a dos tries de Renzo Borgogno, uno de Gonzálo Álvarez, más tres conversiones de Emiliano Silvi.





En Fisherton, Logaritmo fue impiadoso con Caranchos al superarlo por un contundente 52 a 17, bajo el arbitraje de Carlos Poggi. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 16, Paraná Rowing Club 15, Los Caranchos y Logaritmo 11; La Salle Jobson 6 y Los Pampas de Rufino 5.





26518 f3 la salle.JPG







La quinta fecha se disputará el próximo sábado 2 de junio, y tendrá los siguientes cotejos: en el departamento las Colonias, Alma Juniors será anfitrión del Paraná Rowing Club; en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se medirá con Los Caranchos de Rosario, y en Ibarlucea, Logaritmo hará lo propio con Los Pampas de Rufino.





En Primera División del interuniones litoraleño, el próximo sábado 2 se disputará la quinta fecha con el siguiente programa: Estudiantes con Santa Fe Rugby, GER con CRAI , Duendes con Old Resian, Jockey (R) con Uni (R), Provincial con Tilcara y CRAR con Uni de Santa Fe. Las posiciones se encuentran de este modo: Jockey Club de Rosario y Duendes RC 15, Gimnasia y Esgrima 14, CRAI y Santa Fe Rugby 10, Estudiantes 8, Old Resian 7, Provincial 5, CRAR 4, Universitario de Rosario 2, Tilcara y Universitario de Santa Fe 1.





26518 f4 la salle.JPG











Síntesis

Paraná Rowing Club: Guillermo Macchi, Lucas Lerena y Francisco Carbonell; Ignacio Lerena y Franco Dallava; Hipólito Buschiazzo, Matías Mattei y Tomás Acosta Cis; Luis Prati y Maximiliano Duerto; Juan Grippo, Juan Pablo Taleb, Juan Blas Laporta, Pedro Bourdín y Francisco Taleb. Entrenadores: Paul Halle y Claudio González Viescas.

Luego ingresaron: Emilio Pierola, Pedro González Elías, Yamil Rezett, Laureano Río, Juan Carlos Lerena y Matías López.

La Salle Jobson: Cristian Abregú, Valentín Zabczak y Ángel Díaz; Ernesto Franich y Francisco Álvarez; Emilio Venanzi, Valentín Azcarate y Javier Segado; Bruno Micocci e Ignacio Venanzi; Guido Micocci, Matías Moreno, Juan Ignacio Grosso, Gustavo Barreto y Federico Venanzi. Entrenador: Diego Coronel.

Luego ingresaron: José Martín Monzón, Juan Pablo Calabrese, Rodrigo Bosco, Lucas Cuetos, Fabio Barreto, Alfredo González Dorbesi y Luciano Piragino.

Primer tiempo: 21´ try Tomás Acosta Cis, 25´ penal Ignacio Venanzi, 30´ try Hipólito Buschiazzo convertido por Francisco Taleb; 42´ amarilla Lucas Lerena, 43´ try Emilio Venanzi.

Segundo tiempo: 3´try Matías Mattei, 9´ try Guillermo Macchi convertido por Francisco Taleb, 15´ try Luciano Prati, 20´ try Juan Grippo convertido por Juan Blas Laporta.