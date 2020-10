La Salle Jobson continúa en pleno crecimiento

"Este tema de la pandemia y la cuarentena la estamos sufriendo y padeciendo, pero tranquilos porque tratamos de respetar con seriedad la problemática que es realmente importante. Tratamos también de aconsejar a los chicos para que se resguarden y cuiden a sus padres" comenzó señalando Lucas Yori a UNO Santa Fe.

El presidente de la subcomisión de fútbol del Club La Salle Jobson expresó que "hoy por hoy la prioridad es el tema salud, todos tenemos ganar de jugar, todos tenemos ganar de competir, todos tenemos ganas de ir al predio de Cabaña Leiva, los fines de semana son interminables. Se extraña el fútbol los fines de semana, los más chicos, los más grandes, pero medio que ya nos estamos acostumbrando y siendo consciente que esto va a durar un poco más todavía".

10102020 f2 lucaas yori presidente la salle liga santafesina de futbol (2).JPG El dirigente Colegial destacó que la institución que preside se encuentra bien económicamente. UNO Santa Fe

Agregó que "el ser dirigente en este marco tampoco es sencillo, porque todo lo que se había planificado y todo lo que teníamos pensado tendrá que esperar. Pero creo que lo importante es respetar la problemática. Teníamos todo para arrancar a principios de marzo se paró todo. Sigue Patita Mazzoni como entrenador del plantel superior. Se había hecho una muy buena pretemporada, tenemos un buen equipo, estábamos con muchas ilusiones. Jugamos el Tiburón Lagunero, y un par de partidos que no nos conformaron del todo, pero después ya fuimos acomodando el equipo, y estábamos muy ilusionados".

"El año pasado deportivamente fue de transición. Había regresado a Martín Mazzoni como técnico de la primera, donde los terminó de conocer a los chicos, aunque la mayoría ya había jugado el Federal en el 2015. Este año teníamos en vista ver la posibilidad de conseguir otra estrella. Pero veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, y nosotros seguir trabajando para cuando tengamos que afrontar la competencia" aseguró el dirigente de la entidad colegial.

Yori comentó que "el predio de Cabaña está muy bien, está hermoso, sobre todo que no se usa y nadie lo pisa, está con un verde hermoso. Estamos haciendo obras, que por ahí en el trajín de los campeonatos no se pueden llevar a cabo. Estamos manteniendo toda la arboleda, limpiando, y tratando de dejarlo lo mejor posible. Cuesta mucho poder mantenerlo, porque es un predio muy extenso. Estamos manteniendo los vestuarios, los cuales los habíamos hecho nuevo. Algunas cosas que han ido surgiendo también las vamos haciendo. Pero le estamos prestando atención a todo, para que en el momento que necesitamos usarlo, esté en óptimas condiciones".

10102020 f3 lucaas yori presidente la salle liga santafesina de futbol (1).JPG Lamentó que no se pudo realizar el tercer torneo de inferiores Lasallanito.

Más expresiones lasallanas

El dirigente de la entidad colegial expresó que "va a ser difícil que se pueda jugar algún tipo de competencias en lo que queda del año. Porque en caso de que se diagrame algo, es mucho el protocolo que vamos a tener que seguir. No todas las instituciones están en condiciones de cumplir con el protocolo. Las que lo hagan deben saber que hay una exposición hacia el virus, que por ahí no se si lo veo tan necesario volver. Tendríamos que analizar cuando venga más el calor, si la curva comienza a descender un poco más, ver el contexto en que nos encontramos, pero ahora lo veo muy complicado".

"Para nosotros es una pena que esté todo frenado, el fin de semana pasado, por ejemplo, se tendría que haber jugado la tercera edición del torneo Lasallanito, que el año pasado fue todo un éxito y salió muy bien. Pero lo que me pasa a mí, no estamos lejos de lo que le pasa al resto de las instituciones. Ya hubiésemos jugado el Diego Barissone de Unión, el Torneo de El Quillá que no lo terminamos, torneos por delante importantes, y no se va a poder hacer ninguno, lamentablemente" consideró el responsable del fútbol en La Salle Jobson de Santa Fe.

10102020 f4 lucaas yori presidente la salle liga santafesina de futbol (1).jpg El plantel superior de La Salle Jobson que tiene como entrenador a Patita Mazzoni. UNO Santa Fe

A cerca de como vieron la cancelación de la competencia oficial por parte de la Liga Santafesina de Fütbol, Yori fue claro al señalar que "para mí fue lo más lógico y acertado lo que dispuso la Liga. Lo venía halando con Gastón Olivera, Fabricio Galateo, y con el mismo presidente Gustavo Pueyo, que es toda la gente de la liga. Hay dirigentes que no tienen la misma postura que yo tengo, y yo veía que no iba a arrancar. Y si eso no iba a pasar, no tenía sentido estirar algo que indefectiblemente iba a suceder. Después cuando las demás ligas de la Federación fueron suspendiendo hasta el año que viene todas sus actividades, no nos quedó más remedio que adoptar la misma determinación y me pareció lo más lógico".

"Nosotros en La Salle hace mucho tiempo que estamos ordenados económicamente, contamos con el apoyo clave de los papás de los jugadores que nunca nos dejaron de pagar la cuota. No hubo merma de socios, se habrá caído un tres o cuatro por ciento, lo cual es entendible. Igualmente, no nos podemos quejar porque hay clubes que la están pasando mucho peor que nosotros. Con el tema seguridad en Cabaña se mejoró bastante, de hecho, una vez iniciada la cuarentena tuvimos un episodio importante, con más daño que lo que robaron, que ya pudimos subsanar. La seguridad nos demanda una fuerte inversión, pero nos da mayor tranquilidad sobre lo que tenemos en el predio" señaló Lucas Yori.