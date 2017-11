La Salle Jobson festejó en el Seven

En una agradable noche y en un clima de mucha camaradería se disputó la última fecha del Seven de Clubes organizado por la Unión Santafesina de Rugby el cual se desarrolló en las instalaciones de Querandí RC, ubicadas en el extremo sur de nuestra capital.

En esta competencia de juego reducido desarrollada en tres jornadas participaron CRAI, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza y Querandí RC; Santa Fe Rugby, Universitario, San Carlos RC y Cha Roga Club.

El campeón de la copa de Oro resultó La Salle Jobson al imponerse en la final a CRAI por 12 a 7, en un cotejo que contó con el arbitraje del entrerriano Ulises Ruiz. Los puntos para el ganador fueron conseguidos por un try de Guido Micocci, otro de Matías Moreno y una conversión de Alejandro Benítez; mientras que para los Gitanos, hubo un try de Ramiro Del Sastre y una conversión de Santiago Lanteri.





En la fase clasificatoria, La Salle Jobson había derrotado a San Carlos 17 a 10, a Cha Roga por 17 a 10, luego, a Alma Juniors de Esperanza por 19 a 5, a Querandí RC 26 a 7, y perdió ante CRAI por 7 a 0.

El plantel de La Salle estuvo integrado por: Matías Moreno, Gustavo Barreto, Fabio Barreto, Leandro Tacca, Guido Micocci, Tomás Marconi, Maximiliano Querini, Gastón Profumieri, Andrés Martino y Laureano Passet. Los entrenadores fueron Bruno Micocci y Martín Visuara.

En el caso de CRAI la plantilla estuvo conformada por: Patricio Fosco, Santiago Carreras, Salvador Stodart, Justo Ponce, Ramiro Del Sastre, Lautaro Montyn, Juan Arregui, Marcos Dehertelendy, Agustín Dolfo, Santiago Lanteri, Nacho Guastavino y Agustín De Boeck. Los entrenadores fueron Pitu Maciel y Francisco Escobar Cello, mientras que la preparación estuvo a cargo de José Manuel Canuto.

En el caso de Santa Fe Rugby, la plantilla contó con estos jugadores: Santiago De Biaggio, Ignacio Navarro, Dalmiro Borzone, Julián Clérico, Martín Mántaras, Eugenio Rhör, Nicolás Monasterolo, Augusto Gorla, Martín Delucca, Manuel Barraguirre y Ramiro Gimenez Melo. Entrenadores: Juan Bautista Gorla y Tomás Kerz.

Universitario estuvo integrado por estos jugadores: Lisandro Ardetti, Santiago Manso, Lautaro Valentinuzzi, Giuliano Bucci, Matías Montiel, Gerónimo Fernández, Federico Bruzzone, Agustín Bruzzone, Juan Martín, Lucas Vega, Federico Menegón y Gonzálo Meza. Los coaches fueron Juan Bonino y Raúl Jabaz.





En semifinales, CRAI se impuso a Universitario por 14 a 7, logrando los puntos, el ganador, por intermedio de un try de Patricio Fosco, otro de Justo Ponce, y dos conversiones de Santiago Lanteri, mientras que para los Cuervos, un ensayo de Federico Bruzzone y una conversión de Gerónimo Fernández.

En el otro cruce, La Salle Jobson sorprendió a Santa Fe RUgby y lo derrotó por 12 a 7. Para los lasallanos, hubo un try de Maximiliano Querini, más un try y una conversión de Alejandro Benítez. Por su parte, para los tricolores hubo un try de Martín Mántaras y una conversión de Dalmiro Borzone.

El tercer puesto quedó para Santa Fe Rugby al vencer a Universitario 17 a 7, mientras que Cha Roga Club resultó el ganador de la copa de Plata, al superar a San Carlos Rugby 15 a 14. El séptimo puesto fue para Alma Juniors de Esperanza al derrotar a Querandí RC por 22 a 7. En semifinales de Plata, Cha Roga Club doblegó a Querandí RC 19 a 7, y San Carlos RC hizo lo propio con Alma Juniors de Esperanza por 17 a 5.





Con posterioridad a la fase deportiva, se procedió a la entrega de las pertinentes copas, acto que estuvo a cargo de Jorge Bruzzone, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; y el doctor Claudio Gálvez, presidente de Querandí, para luego dar paso un destacado tercer tiempo, que sirvió para que jugadores, entrenadores y dirigentes compartan un momento muy agradable.