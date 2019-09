La Salle Jobson no pudo con el CAE

Por Alejandro Martínez

En la sección central del parque Urquiza, Estudiantes de Paraná consiguió el objetivo de mantener en el sector principal del Regional del Litoral, tras vencer a La Salle Jobson por 34 a 13 con el arbitraje del rosarino Agustín Monge.

Las defensas fueron importantes en los primeros minutos del juego en el Parque Urquiza. Por eso, Estudiantes aprovechó cada chance que tuvo para sumar y lo hizo con tres penales de Tomás Ferreyra. El Tumba reemplazó en esa función a Francisco Lescano, quien sufrió una molestia en la entrada en calor y no pudo ser de la partida.

Después de los 20 minutos, la visita salió de la presión a la que era sometido y también rompió el cero en su casillero con un penal de Moreno. En los minutos finales las imprecisiones jugaron un papel preponderante y por eso el marcador no se movió más hasta el final del período inicial.

El panorama del juego no cambió demasiado en el complemento, aunque fue el equipo santafesino el que arrancó con una mejor imagen. Tuvo la pelota y el dominio territorial, pero por sus errores y la buena defensa local no pudo sumar.Del otro lado, Estudiantes volvió a estirar diferencias con un penal de Ferreyra, mientras que dos minutos después llegó al try mediante Simón Bollo luego de un error en un line rápido del rival. Ese fue el quiebre del partido, porque La Salle sintió el golpe y el Albinegro aprovechó su desconcierto para llevárselo por delante.

Después del minuto 20 llegaron los ensayos de Jaco Bertello (en dos ocasiones) y de Joaquín Maiztegui para desatar el festejo en la tribuna local. En el cierre llegó el descuento lasallano con dos tries sin convertir, pero ya la historia estaba sellada y con ello la permanencia del CAE en el Top 10.

Más información

En barrio Las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario le ganó a Caranchos por 54 a 14, mientras que el CRAR cerró su participación con una victoria ante Provincial de Rosario como visitante por 28 a 27.Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario (R) 34; Paraná Rowing y Provincial 21, Estudiantes 18, La Salle Jobson 15, Universitario de Santa Fe 14, CRAR 12, Caranchos 6.

En la Reclasificación B, Alma Juniors de Esperanza fue impiadoso con CUCU al ganarle 100 a 7, mientras que Cha Roga Club perdió en Ibarlucea ante Logaritmo 44 a 18.En Sauce Montrull, Tilcara de Paraná se impuso a San Nicolás RC 72 a 10, y Jockey Club de Venado Tuerto doblegó a Los Pampas en Rufino 17 a 11.Las posiciones finalizaron de esta manera: Alma Juniors de Esperanza 30, Jockey Club de Venado Tuerto y Logaritmo 26, Tilcara 23, Los Pampas de Rufino 20, Cha Roga 11, CUCU 7 y San Nicolás RC 0.

Como jugarán en 2020: Top 10: Old Resian, GER, Duendes, Jockey de Rosario, CRAI, Santa Fe Rugby, Universitario de Rosario, Paraná Rowing, Provincial y Estudiantes. Primera División: La Salle Jobson, Universitarrio SFe, Caranchos, CRAR de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, Logaritmo, Jockey VT y Tilcara. Segunda División: Los Pampas, Cha Roga, CUCU, San Nicolás, Capibá RC y Querandí RC.

Síntesis:

Estudiantes 34- La Salle Jobson 19

Estudiantes: David Londero (Tanger), E. Genzelis Gallinger (Méndez), William Fernández (Bertot); Facundo Ferrer (Uranga), Agustín Bustos (Jáuregui); Juan Falco, Fausto Pucci (Ascúa), Jacinto Delbue; Simón Bollo (Krevisky), Juan Pablo Cubasso (Izaguirre); Joaquín Maiztegui, Tomás Ferreyra, Mateo Santana, Jaco Bertello y Facundo Bina.

La Salle Jobson: Juan Zanotti (Iglesias), Valentín Zabczak, Ángel Díaz; Francisco Alvarez, Lautaro Salcedo (Tacca); Tomás Cosentino, Juan Hadad (E. Venazi), Javier Segado; Ignacio Mascherpa, Bruno Micocci (F. Venazi); José Lorefice, Matías Moreno, Alejandro Benítez, Valentín Galdon (Barreto) y Tomás Marconi.

PT 7’, 15’ y 19’ penales de Ferreyra (E); 32’ penal de Moreno (LS). Parcial: CAE 9-La Salle 3. ST 14’ penal de Ferreyra, 17’ try de Bollo, 25’ try de Bertello conv por Ferreyra, 25’ try de Maiztegui, 34’ try de Bertello (E); 38’ try de Lorefice, 41’ try de Segado (LS).

Amarillas: Díaz y Álvarez (LS).

Árbitro: Anderson Dar onco (Brasil)

Cancha: CAE (Parque Urquiza).