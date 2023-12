La Salle Jobson renovó su staff para la próxima temporada

Hace ocho años que es director técnico. Inició su trayectoria como estratega al frente de las inferiores de Colón durante dos años (2018 y 2019) y continuó trabajando en Argentino de San Carlos donde tuvo su más reciente experiencia. En el “decano” estuvo desde 2020 hasta esta temporada.

Torres inculcó la competitividad máxima en los grupos que dirigió. Su estilo se distingue por un juego ofensivo, enfatiza en la posesión y favorece la presión alta. Buscará ampliar el universo de jugadoras y tener más opciones para afrontar los partidos.

Conoce las grandes aspiraciones de La Salle Jobson. Será su misión unificar y potenciar la labor entre las categorías menores y las mayores, siendo ese cambio de calidad, seguro y positivo, desplegando un juego consistente y efectivo exhibiendo un desempeño de alto nivel.

Estará acompañado por Juan Ciuccio de preparador físico con el que estuvo este año junto a él en el “decano”. Dentro de las continuidades, Martín Olivera afrontará su segundo año al frente de Séptima y Sexta División, y también asumirá en Sub12. Además, incursionará como ayudante de campo del plantel superior. Eugenia Parente cerró por un año más como coordinadora de las Infantiles, teniendo como premisa el desarrollo individual técnico y grupal de las más chicas.

El staff técnico lasallano para el 2024 quedó definido del siguiente modo: Gastón Torres (entrenador), Martín Olivera (asistente) y Juan Ciuccio (preparador físico) en primera, reserva y sub 19; Martín Olivera y Belén Salas (entrenador) en Sub 14 y Sub 16. Por su parte, Eugenia Parente será la coordinadora de infantiles y octava división. En novena las coaches son Elen Borlle y Agostina Valentinuzzi, y en décima, Delfina Rossi, Clara Pontoni y Facundo Sanabria.