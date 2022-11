Santa Fe Rugby alistó a: Catalina Alicandro, Lucila Patrizi, Florencia Gorla, Virginia Borlle, Lucia Torregiani, Celina Traverso, Sofía Garófalo, Renata Mochiutti, Pamela Kuxhaus, Martina Linari, Florencia Poletti, Agustina García Adise, Amparo Mayoraz, Noelia Bigliani, Emilia Depetris, Malena Páez, Martina Spuler, VIctoria Vigetti y Micaela Rosatti. Entrenador: Martín Vich.

Banco Provincial a: Clara Palacios; Ana Sánchez, Morena García Rossi, Pilar Figueroa, Candela Petruzzo, Julia Rimolo, Brisa Marinelli, Victoria Carasatorre, Avril Schmidt, Rocío Caldiz (capitana), Cecilia Carasatorre, Luna Morello, Micaela Lana, Valentina Suravsky, Sol Carasatorre, Ruth Fuchs y Macarena Rimolo. Entrenador: José Benítez.

En el otro cruce de semifinales, La Salle Jobson se impuso a CRAI por 2 a 1 bajo el control de Nicolás Kakazú y Santiago Toretta, y de esta manera logró el pasaje a la final de la competición local. El que abrió el marcador fue el elenco colegial por intermedio de Juliana Bravo de penal, luego lo empató transitoriamente Victoria Bertone para las Gitanas. El triunfo para las conducidas por Daniel De Petre lo consiguió Mora Bramante.

CRAI alistó a: Magdalena Chemes; Rosario Gómez Iriondo, Carolina Arregui, Josefina Fiorini, Trinidad Juez, Juana Bearzot, Aldana Sosa, Florencia Villar (capitana), Milagros Paniccia, Milena Serruya, Victoria Molinas, Martina Pujato, Victoria Bertone, Victoria Etcheverry, Juana Soto Payva, Delfina Gamboa, y Helena Mazzuca. Entrenador: Andrés Catelani.

Hockey2.jpg Santa Fe Rugby es otro de los finalistas del Oficial de damas tras superar a Banco Provincial por 3 a 1. Prensa ASH

La Salle Jobson lo hizo con: Mariela Rosales; Rocío Helbling (capitana), Luciana Pimpinella, Sol Pimpinella, Mora Bramante, Juliana Bravo, Lucía Beltramino, Camila Fabro, Josefina Salamano, Valentina Guercia, María Carlen, Agostina Valentinuzzi, Ángeles Cabello, Mila Doyharzábal, Belén Salas, Florencia Alurralde y Jimena Leurino. Entrenador: Daniel De Petre.

El próximo domingo 4 de diciembre, a las 19, se jugará la final del grupo campeonato entre La Salle Jobson con Santa Fe Rugby, y previamente, a las 17.30, lo harán CRAI con Banco Provincial por el tercer puesto. En la Zona Estímulo, en el Sergio Antoniazzi, a las 19, jugarán Colón de San Justo con El Quillá Amarillo, y previamente, a las 17.30, lo harán Argentino de San Carlos con Universidad del Litoral.

En reserva, Alma Juniors de Esperanza le ganó 4 a 1 a La Salle Jobson, y El Quillá a Banco Provincial por 5 a 0. En Sub 14, El Quillá derrotó a Santa Fe Rugby 1 a 0, y CRAI a Alma Juniors de Esperanza 5 a 0. En sub 16, Alma Juniors igualó 1 a 1 con CRAI, pero clasificaron a la final las chicas de Esperanza por ventaja deportiva, y El Quillá venció a Santa Fe Rugby 4 a 2. En Sub 19, este lunes 28, en la ASH, jugarán Alma Juniors con Banco Provincial y El Quillá con Santa Fe Rugby.

En la Zona Estímulo, en el Sergio Antoniazzi, Colón de San Justo superó a Universidad del Litoral por 2 a 1. Los goles para el elenco del Portón del Norte los marcaron Valentina Castelay y Dolores Ávalos, mientras que para las dirigidas por Leandro Reynoso lo hizo Lara Arguello. En el otro cotejo, El Quillá Amarillo, con tantos de Aldana Grosso, Martina Borgo y Mayra Nanzer, derrotó 3 a 1 a Argentino de San Carlos, descuento que consiguió Jorgelina Leturia.

En Sub 14, Zona Estímulo, Atlético Franck goleó a Colón de San Justo por 6 a 1, con todos los goles concretados por Morena Perino, descontando para las de San Justo Albertina Castelay. En el otro cruce Argentino de San Carlos venció por 4 a 0 a CRAI Blanco. En Sub 16, Argentino de San Carlos derrotó a Colón de San Justo por 3 a 2, y Atlético Franck a Santa Fe Rugby Azul por 3 a 1. En reserva, Unión derrotó a Atlético Franck por 2 a 1, y Colón de San Justo doblegó a Argentino de San Carlos 1 a 0. En Sub 19, este lunes 28, jugarán Colón de San Justo con El Quillá Amarillo, y Atlético Franck con Argentino de San Carlos.