La Salle y El Quillá definirán el Torneo Dos Orillas

Este sábado deparó una jornada a puro hockey en la región. Hubo duelos atractivos en el los diferentes escenarios que se utilizaron como sedes de las llaves de semifinales del torneo Dos Orillas femenino. Se registraron resultados positivos como negativos para los equipos santafesinos.

El Quillá se instaló en tres finales. La Sexta superó 2-1 a Banco en una nueva edición de este "clásico" e irá por el título de oro ante Cae Águilas. Mismo caso para la Sub-12 que le ganó por el mismo marcador a la segunda línea de Estudiantes y definirá el campeonato de Plata contra Hípico. La frutilla del postre fue la Primera que en sus instalaciones, debía ganar y cumplió con la tarea de excelente manera. No perdonó y goleó 4-1 a CRAI. Las "tiburonas" asumieron el protagonismo con carácter y temperamento. Tuvieron mayor control de la bocha, salieron a jugar con la intención de romper la estructura del rival y buscar los espacios por intermedio de sus volantes más habilidosas, como Ximena Mendoza para ser incisivos. El equipo del Parque Belgrano fue punzante al recuperar su contundencia y desnivelar en las ocasiones claras de gol. Yoana Aguilera (una de las máximas artilleras del certamen), Julieta Paccamiccio y Julia Qüarchioni le dieron el 3-0 parcial al cabo de los primeros dos cuartos. A lo largo del partido, las "gitanas" contaron con situaciones y cortos, pusieron en varias ocasiones en jaque al arco del adversario, pero Milagros Aguirre se lució y cerró su valla con rápidos reflejos en su accionar. Sobre el tercer período, las de Edgardo Fernández cerraron el partido con la anotación de Stefanía Antoniazzi. Sobre el último cuarto, llegó el descuento de Flor Villar para las "gitanas".

La noche del viernes fue pura felicidad para CRAI. La Reserva ratificó su buen andar y pasó por ventaja deportiva ante El Quillá en Intermedia. Igualó 2-2 con Irene Schneider y Francica Gaziano que dejaron su sello en la red.

No hay dos sin tres

La Salle fue otro de los equipos que irá en busca de tres campeonatos. La Reserva no tuvo piedad el viernes por la noche al superar 6-0 a Banco con goles de Josefina Azcarate y Florencia Chiani en dos oportunidades cada una. También se sumaron Camila Fabbro y Belén Salas. La Primera división siguió los mismos pasos. En la tarde del sábado, venció 4-2 a las "kresteras". La presión "lasallana" sobre la salida consiguió quebrar el bloqueo del rival para proponer más basado en la rapidez de sus pases. Un flick de Corina Diez desde una salida de un lateral encontró bien posicionada a Milagros Paniccia que definió, sin flaquear, con un disparo rasante a la izquierda del arco de Ana Sánchez para abrir el marcador. Banco se mostró deslucido, le costaba generar situaciones para llegar al área rival al no encontrar su juego. En los segundos quince minutos, La Salle siguió con la misma intensidad y un desborde de Lucía Beltramino acabó con un misil de la delantera que se clavó en el ángulo del primer palo de la valla "bancaria" para el 2-0. En medio del tercer período, las chicas de "Jomi" Benitez mostraron signos de mejoría y dispusieron varios cortos seguidos. En el último, surgió la potencia goleadora de Ruth Fuchs para decretar el descuento. Sin embargo, La Salle estuvo ordenado y no dio lugar a la reacción, teniendo en cuenta el penal que Corina Diez envió al fondo de la red con el 3-1. Sobre el final, Banco tuvo su momento al contar con ventaja numérica tras sanciones a dos "lasallanas", pero sin llegar al fin que buscaron. Florencia Alurralde sentenció el triunfo, más allá del gol de Georgina Bernia en el 4-2. La Sub-16 fue otra de las categorías que festejó al superar 3-1 a CRAI, al igual que la Sub-12 (ambas, en Copa de Bronce).

La alegría para las "bancarias" llegó con la Sub-12, una categoría que se acostumbró a festejar en esta temporada. Alcanzó el triunfo ante Talleres en Paraná por medio del tanto de Luna Morello que le permite ilusionarse con el oro en esta categoría frente a SFRC.

Entre pequeñas y grandes

Santa Fe RC dejó a su Sub-12 a las puertas de la consagración dorada al derrotar 2-0 a las "lobas" de Alma Jrs. Martina Orellano y Emilia Depetris marcaron para el "santa". La Primera se impuso 2-0 ante Paraná HC con las conquistas de Victoria Botta y Florencia Gorla para ir por la corona plateada frente a Hípico de Concordia. Ambas anotaciones llegaron tras un desborde, con la definición de push y la otra de revés cruzado, respectivamente de sus "artilleras" en la tarde de Sauce Viejo.

Alma Juniors sacó ventaja en Sexta con un atractivo encuentro frente al "santa". Fue triunfo 4-3. Tamara Roldán, Sofía Zingerling y Camila Riedel (en dos ocasiones) dejaron ilusionadas a esa divisional para ir por los laureles plateados. Además, las "lobas" de Primera serán protagonistas de la definición de bronce ante Rowing, con su éxito frente a Cae Halcones 2-0 donde Guillermina Lesca y Josefina Milano convirtieron.

Jornada Positiva

CRAR y Atlético Frank se animan a soñar con dar la vuelta. Las chicas del "verde" se metieron a la instancia decisiva del Sub-14 y aspiran a ser de plata con su victoria 1-0 con gol de Catalina Schiavi frente a Uni. La Sub-18 intentará calzarse la medalla dorada tras vencer a Talleres Blanco mediante Danisa Bonino y Abril Beltramino. Por su parte, la Reserva salió al frente 4-2 contra Tilcara y tendrá la firme intención de quedarse con la segunda copa.

Atl Franck goleó 4-1 a Tilcara en Séptima y se verá las caras con las rafaelinas. La Reserva, liderada por Gonzalo Trinchieri desde el banco, se metió en otra final. Bianca Giudicatti marcó la apertura del marcador ante las "cuervas" y Carolina Trutali le dio otra gran satisfacción a la institución sobre el último período.

Universitario contó con el deleite de su Sub-18 que goleó en El Quilla 6-1 a Rowing Blanco e irá por el bronce.

Para Colón no fue una jornada fácil. Llegaba con grandes chances a las semifinales de Sub-14 y Sub-18 (Copa de Oro) y en Reserva (Copa de Plata). Sin embargo, no tuvo un final feliz y cayó en todas.

En "El Plumazo", la Sub-14 de Querandí RC resultó triunfal frente a Capiba 1-0. Además, la Intermedia de Cha Roga la tuvo complicada ante el mismo rival pero se repuso y ganó 2-1. La acción de esta llave, tanto en Zona Campeonato como en la Estímulo, seguirá durante todo el domingo.





Fuente: ASH