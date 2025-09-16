Uno Santa Fe | Ovación | Provincial

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

Se conoció el programa del Provincial U15 que se jugará, desde el 26 al 28 de septiembre en Venado Tuerto. La Selección de la ASB debutará con Oeste Santafesino

16 de septiembre 2025 · 18:09hs
La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

Se dio a conocer el programa de partidos del Campeonato Provincial U15 que se jugará, desde el 26 al 28 de septiembre en Venado Tuerto. La Selección de la ASB (Asociación Santafesina) pondrá primera ante Oeste Santafesino. A continuación, todos los detalles

CAMPEONATO PROVINCIAL U15 (En Venado Tuerto)

Zona A (club Ciudad Venado Tuerto)

Viernes 26 de septiembre

17.30 Noroeste vs. Reconquista (P1)

20.30 Rosario vs. Cañada de Gómez (P2)

Sábado 27 de septiembre

9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2

20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Zona B (club Centenario Venado Tuerto)

Viernes 26 de septiembre

17.30 Asociación Santafesina vs. Oeste Santafesino (P1)

20.30 Venado Tuerto vs. Rafaela (P2)

Sábado 27 de septiembre

9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2

11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2

18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2

20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2

Domingo 28 de septiembre - Semifinales

10.00 Ganador Zona A vs. Segundo Zona B (Club Ciudad)

10.00 Ganador Zona B vs. Segundo Zona A (Club Centenario)

17.00 Tercer Puesto (Club Centenario)

19.15 Final (Club Centenario)

Provincial ASB Oeste Santafesino
