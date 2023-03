Comienza el Sudamericano Sub 17 para Argentina y Froilan Díaz



Ecuador

30 de marzo al 23 de abril



Zona B



Agenda albiceleste

31/03 vs

02/04 vs

06/04 vs

08/04 vs



Estadio George Capwell (Guayaquil)



@Argentina pic.twitter.com/rDknJrPWV3