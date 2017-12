La UAR tiene el calendario para el 2018

La Unión Argentina de Rugby ya tiene definido el calendario con todas las competencias para la temporada 2018 que se avecina. El mismo se produce luego de la reunión de la comisión de uniones en la ciudad de Paraná durante el Seven de la República.





El 10 de marzo se pondrá en marcha el Nacional de Clubes A y B, y los Torneos del Interior A, B y C, el cual contará con la participación de CRAI, Santa Fe Rugby y Universitario. Este torneo se extenderá hasta el 14 de abril en la fase clasificatoria, los cuartos serán 5 de mayo, las semifinales el 26 de mayo, y las finales el 30 de junio.





El Campeonato Argentino Juvenil se disputará el sábado 17 y domingo 25 de marzo las dos primeras fechas, mientras que la tercera fecha, semifinales y final se desarrollará entre el 7 y el 14 de abril, bajo el formato de concentrado. Para esta etapa de dicha competencia en los próximos días se confirmará a donde se llevará a cabo pero Santa Fe es una de las uniones que se propuso como organizadora.





El Nacional Femenino de Clubes se desarrollará el 13 octubre, el Torneo de selecciones en Desarrollo M16 está previsto para el 27 de octubre, el Súper 9 de Mayores el 10 de noviembre, mientras que el Seven de la República será el 8 y 9 de diciembre en Paraná.





211217 f2 competencias uar.jpg







Los Pumas jugarán tres partidos de local en la ventana de junio, con Gales en dos ocasiones el 9 y 16, y con Escocia el 23; mientras que por el Rugby Championship, lo hará con Sudáfrica (18/8 y 25/8), Nueva Zelanda (8/9 y 29/9), y con Australia (15/9 y 6/10). Finalmente, en la ventana de noviembre, lo hará con Irlanda en Dublín (10), con Francia (17) y con Escocia en Edimburgo (24).





En relación al seleccionado juvenil M20, Los Pumitas tendrán el 10 de febrero una concentración nacional, luego se repetirá otra el 28 de abril, y del 30 de mayo al 17 de junio será el Mundial de la categoría en Francia.





La escuadra argentina compartirá la Zona B con Inglaterra, Esocia e Italia, siendo el Stade Aimé Giral en Perpignan, el Stade de la Méditerranée en Béziers y el Stade d´Honneur du Parc des Sports en Barbonne las sedes de la primera etapa.





En el caso de Argentina XV jugará el Americas Rugby Championship durante cinco fines de semana, y arrancará en condición de visitante frente a Estados Unidos, en Los Ángeles, el 3 de febrero. El equipo que tiene como head coach a Felipe Contepomi continuará en el Seis Naciones Americano, el 10 de Febrero, ante Chile como local; el 17, con Uruguay en Montevideo; el 24, será anfitrión de Canadá en Jujuy, y cerrará el 3 de marzo, con Brasil , de visitante.En octubre, jugará el 6, 13 y 20, la Americas Pacific Challenge.





211217 f3 competencias uar.jpg







En el caso de la franquicia argentina en el Súper Rugby, los Jaguares debutarán el 17 de febrero, en Sudáfrica frente a los Stormers. El primer cotejo de local está previsto para el 3 de marzo ante Hurricanes en Vélez Sarsfield. En la competencia organizada por la Sanzar, el combinado nacional, que tendrá como head coach al exPuma Mario Ledesma, disputará 16 partidos; ocho dentro de su conferencia, cuatro contra equipos de la conferencia de Nueva Zelanda, y cuatro ante conjuntos de la conferencia de Australia.





En cuanto a Los Pumas Seven, el 6 y 7 de enero participarán el Seven de Punta del Este en Uruguay; el 13 y 14, lo harán en Viña del Mar, en Chile, ambos por el Sudamérica Rugby 7´s. Posteriormente, volverá al Circuito Mundial de Seven, el cual se reestablecerá del 26 al 28 de enero en Sidney; luego, llegará Hamilton (3 y 4 de febrero), Las Vegas (2 al 4 de marzo), Vancouver (10 y 11 de marzo), Hong Kong (6 al 8 de abril); Gold Coast, juegos Commonwealth (14 y 15 de abril), Singapur (28 y 29 de abril), París (26 y 27 de mayo), Londres (2 y 3 de junio) San Francisco (copa del Mundo, 20 al 22 de julio).