"La UAR tiene que ser firme en las desiciones"

“Si bien pasó hace muchos años, creemos que hay que marcar un punto de inflexión y empezar a proyectar una construcción social del deporte más clara y homogénea. Desde la Subsecretaría de Deportes estamos capacitando a la comunidad deportiva en Niñez, Género y Discapacidad. Hay mucho para trabajar en materia de violencia desde el deporte hacia la sociedad”, explicó Javier Lovera.

Luego de que Los Pumas no homenajeara a Diego Maradona en el partido vs Nueva Zelanda, cientos de tuits viejos de jugadores del plantel se filtraron y viralizaron en redes sociales. Luego de este hecho, la UAR decidió sancionar a los deportistas y días después revocó su decisión.

Pumas1.jpg Los Pumas presentarán diez cambios para jugar ante los All Blacks el próximo sábado 5.45 de nuestro país en tierras australianas Prensa UAR

Ante esto, Javier Lovera expuso que el rugby “es un deporte muy lindo pero que tiene problemas que hay que atacar en todos los flancos para eliminar definitivamente este tipo de hechos. Con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dialogamos hace pocos días para empezar a trabajar en esto. Así como hay acciones de la sociedad que luego repercuten en el deporte, también desde el deporte hay hechos de violencia dirigidos hacia la sociedad. Son actitudes que por no atacarlas de forma integral desde todos los arcos de la sociedad se instalan como costumbres en determinados deportes”.

“Desde nuestra gestión reivindicamos el rol social del deporte como herramienta de inclusión, independientemente de la práctica deportiva. Como Estado tenemos la decisión de que estas situaciones se erradiquen de la cotidianeidad del deporte. Los castigos no están de más, es necesario que las federaciones marquen la cancha en ese sentido. Seguramente no son los únicos ni el único deporte donde sucede, pero me parece que tenemos que definir que este tipo de acciones se tienen que terminar. El año 2020 para el rugby como deporte fue muy Complejo. Este tiene que ser un punto de inflexión. Está en las autoridades recoger el guante y generar cambios. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias”, concluyó.