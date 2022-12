La Unión Santafesina de Rugby reconoció a los mejores de la temporada

La actividad fue encabezada por el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; los vicepresidentes Enrique Patrizzi y Alberto Pelossi; y los integrantes del concejo directivo; Isidro Ordoñez, Marcelo Salamano, Raúl Rivas, Esteban Gastaldi y Sergio Pagnucco. Se encontraban presentes el oficial de Desarrollo, Gonzalo Sarnari; el expresidente, Pedro Benet; el presidente y vicepresidente de Santa Fe Rugby, Patricio Favre y Leandro Valdéz, respectivamente, y Alejandro Molinas, presidente del CRAI.

image.png Las autoridades de la USR, Esteban Fainberg, Enrique Patrizzi, Alberto Pelossi y Raúl Rivas encabezaron los reconocimientos a los campeones.

En un clima de grata camaradería, no faltaron algunos reconocimientos especiales, como para el Seleccionado de rugby femenino, que tuvo una destacada actuación en el Seven de la República reservado para mujeres, en el cual las chicas santafesinas consiguieron consagrarse campeonas en la Zona Campeonato Desarrollo.

"El rugby femenino ha tenido un año de mucho crecimiento, quiero reconocer a todos los que hacen posible que este estamento continúe en la buena senda, que a nivel seleccionados y a nivel clubes, el trabajo no para, y los resultados están a la vista. Se hace un trabajo arduo, como el nuestro en los 80, en el cual hay gente que cumple el trabajo de jugadora, entrenadora y dirigente" señaló Esteban Fainberg.

El presidente de la USR aseguró que "ha sido muy intenso, con mucha actividad, debemos destacar el trabajo que se ha hecho en todos los estamentos del rugby nuestro, desde el Desarrollo, pasando por el Centro de Rugby y Guillermo Aguilera, no olvidando los campeones en juveniles y vuelvo a reiterar el tema del rugby femenino. No me quiero olvidar de personas como Gisela Acuña, Gimena Acuña y José Jacquat que han dado todo para que se siga creciendo".

image.png El entrenador Gonzalo Fernández y el capitán gitano, recibieron la distinción por haberse consagrado campeones de la M15.

"Este es mi último acto oficial como presidente de la USR; ya que la semana que viene será la asamblea ordinaria, y se designarán nuevas autoridades, que no será más que nada una continuidad de lo que venimos trabajando. Quiero destacar el apoyo de todos los que integraron este concejo directivo, de los presidentes de los clubes y lógicamente a los jugadores que hacen nuestro deporte" sostuvo Fainberg.

En el mismo sentido explicó que "el año ha sido muy largo, con muchas competencias, hemos tenido equipos con buenas actuaciones, sobre todo en el Regional del Litoral y en el Torneo del Interior, pero también hemos tenido en el seleccionado de Seven una buena ubicación en el Seven de la República que se jugó en Paraná, y el trabajo llevado a cabo por los seleccionados juveniles y su grupo de trabajo. Sinceramente, quiero reconocer el trabajo de todos".

El actual vicepresidente, Enrique Patrizzi, tomó la palabra y sostuvo que "quiero destacar que este es el último acto oficial, en realidad el penúltimo, como presidente de la USR de Esteban Fainberg, ya que le queda la asamblea, pero no hay dudas que todos reconocemos el trabajo que ha hecho, sobre todo en momentos muy complicados con pandemia incluida. Por eso quiero resaltar que han sido años muy duros, pero que él ha sabido afrontarlo muy bien".

image.png Jugadores y el entrenador Adrián Lombardi, reciben el presente por Santa Fe Rugby haberse consagrado campeones en Menores de 19.

Fueron distinguidos Atlético Almirante Brown de San Vicente por haber sido el campeón del Torneo Integración de Desarrollo con la Unión Entrerriana de Rugby, y como triunfador de Integración con Córdoba; Querandí RC como ganador del Integración de reserva. El elenco sanvicentino fue distinguido por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura de Clubes en Desarrollo.

En el caso de las divisiones juveniles, CRAI fue reconocido por haber sido el campeón en Menores de 15 y en Menores de 17 años, del Torneo Dos Orillas; Santa Fe Rugby por haber ganado el certamen en Menores de 16, y el de M19. "Creo que la M19 de Santa Fe Rugby es la muestra cabal que cuando se trabaja con seriedad y responsabilidad los objetivos se consiguen. Al principio de año esta categoría no venía bien, pero cerró siendo el campeón. Por eso mi reconocimiento especial porque se han esforzado para terminar bien arriba".

image.png El coach Pablo Martegani y el capitán de CRAI reciben del dirigente Esteban Gastaldi, el presente por haber sido campeones en M17.

Por último, vale destacar que el rugby femenino fue el gran protagonista, y merecedor de aplausos de todo el rugby santafesino. Concretamente, Cha Roga Club fue distinguido por haber sido campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, equipo que ha estado bajo la conducción de José Jacquat.

El crecimiento del rugby femenino se vio reflejado en cantidad y calidad de jugadoras, pero básicamente en un año en el que el seleccionado mayor consiguió imponerse en el segmento desarrollo, y haber logrado una buena performance en juveniles. Los clubes Cha Roga, Alma Juniors de Esperanza, y Querandí se han consolidado, y otros continúan trabajando para refrendar todo lo que se viene haciendo.