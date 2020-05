La Unión Santafesina de Rugby se reunió con la secretaria de deportes

La Secretaria de Deportes Claudia Giaccone continúa con el proceso de reuniones junto a las federaciones, asociaciones, clubes y distintos sectores del deporte santafesino, para analizar la situación específica de cada uno, y a la vez, ir recibiendo y evaluando protocolos específicos para utilizar en una posible flexibilización de la cuarentena durante la próxima fase. En esta coyuntura, en la jornada del martes, en la ciudad de Santa Fe, los encuentros fueron con representantes de la Unión Santafesina de Rugby, con el presidente de la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento, Alberto Gálvez, y con el presidente de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, Rodolfo Ortíz Guinea y Héctor Ceresola, quien es parte de la Confederación Argentina de Hockey.

Durante las reuniones, donde también estuvieron presentes los directores de la Secretaría de Deportes, Lucas Ciarnello (Deportes Federados), Florencia Molinero (Clubes) y Sergio Córdoba (Deporte Comunitario), se trabajaron diferentes temas, aunque fundamentalmente se abordaron y estudiaron de manera conjunta, protocolos para cada una de las actividades deportivas por si se produce una flexibilización de la actividad física y deportiva.

Protocolo aprobado en tenis

Tal como se informó oportunamente, el presidente de Federación Santafesina de Tenis, Jorge Capella y su vice, Jorge Sánchez Almeyra, se reunieron con la responsable de la secretaría de deportes de la provincia, Claudia Giaccone, quien confirmó que el protocolo del tenis fue aprobado, por lo que será una de las primeras disciplinas en volver a la actividad.

"Si bien aún no podemos precisar fechas, debemos prepararnos para ese momento", expresó Giaccone. Por su parte Capella detalló: "La Federación Santafesina está en permanente contacto con todos los organismos nacionales, provinciales y municipales a la espera de poder retomar con seguridad absoluta nuestro querido deporte".

image.png Claudia Giacone atendió a representantes del hockey y la pesca deportiva.

Es importante destacar que el protocolo es el generado por la Asociación Argentina de Tenis, para que las federaciones presenten a sus gobiernos provinciales.Vale destacar que las intendencias y comunas son las que finalmente derán la autorización para que regrese la actividad, más allá que el protocolo fue aprobado por Nación a través de Lammens de Turismo y Deporte nacional.

Un dato no menor es que por más que la provincia lo autorice, si el intendente o presidente comunal de una ciudad o localidad no sabe nada al respecto, no va a comenzar. En Corrientes es tenis social de 18 a 60 años. Por lo que se sabe en un par de semanas podría arrancar.