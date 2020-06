La Unión Santafesina se suma a la donación de sangre

Los clubes de la Unión Santafesina de Rugby se sumaron a la jornada de donación de sangre que se lleva a cabo en todo el país a partir del programa nacional de la Unión Argentina de Rugby.

El objetivo de este programa es concientizar sobre la trascendencia social de la donación de sangre voluntaria y habitual. Las condiciones requeridas para donar sangre son: gozar de buena salud, ser mayor de 18 años, pesar mínimo 50kg, presentar identificación y sentirse bien el día de la donación. Es importante destacar que cada club diagramará la forma y metodología de la donación de sangre, y el coordinador es Jorge Santonja, miembro del concejo directivo de la USR.

También se pide desayunar y tomar abundante líquido antes y después de donar, no haber recibido transfuciones en el último año, no haber consumido drogas de ningún tipo, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo y no haberse realizado tatuajes o piercings en el último año.

Actualmente el sistema se sustenta en la donación por reposición, lo que significa que la sangre se consigue ante la solicitud de un familiar, amigo o conocido que necesita ser transfundido o sometido a una intervención quirúrgica.

Por eso, se hace imprescindible continuar avanzando hacia un modelo de donación voluntaria, altruista y habitual, lo que requiere una profunda transformación cultural y del esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

Todos los clubes y la gran familia del rugby santafesino, inspirado en el espíritu solidario del deporte de la pelota ovalada, apoyan que la donación de sangre se instale como un hábito en nuestra comunidad.

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos.

Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre.