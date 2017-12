"La USR está muy bien conceptuada"

En diciembre de 2014, tras la correspondiente asamblea ordinaria, Jorge Bruzzone asumió la conducción del ente rector del rugby local en reemplazo de Pedro Benet. Perteneciente al Club Universitario de Santa Fe, le dió una impronta a la conducción de la Unión Santafesina de Rugby, que se puede traducir en un proceso muy ejecutivo y resolutivo.

Por su experiencia como hombre del rugby santafesino, puesto que pasó por todos los estamentos que se puede, brindó sus apreciasiones sobre el presente del deporte de la pelota ovalada en nuestro ámbito.

La primera consulta estuvo enfocada en el presente del rugby santafesino, sobre lo cual el presidente refirió que "En cuanto a los clubes creo que hemos tenido un descenso en comparación al año pasado".

Agregó que "Todos bajamos un escaloncito; Santa Fe Rugby fue el único que lo pudo dar hacia adelante aunque no logró destacarse como uno deseara. En relación a Universitario creo que está caído, pero el año que viene habrá muchos cambios, y esperamos mucho porque sabemos que tiene potencial. Con CRAI creo que tuvo el lógico desgaste de estar dos ó tres años en lo más alto. Con lo cual creo que retrocedimos, pero estoy confiado que el año que viene van a mejorar los tres".

"Nosotros teníamos toda la expectativa que Rafaela ascienda y así se consiguió, Cha Roga permanezca en el Asenso, y que Alma Juniors ascienda. Pensamos que se iba a caer Pampas de Rufino, se le dieron algunos resultados cosa que a Cha Roga no. El tema es que no se va en un año al descenso, es todo un proceso en no poder ir recuperando jugadores, entrenadores y dirigentes. Ahora Cha Roga buscará recuperarse y como club fundador de la USR supongo que lo vamos a tener peleando el ascenso", explicó el máximo dirigente del rugby santafesino.