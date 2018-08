Lamadrid y Platense definen el rival de River en la Copa Argentina

La diferencia de categoría, Platense milita en la B Nacional y el conjunto de Devoto en la Primera C, hace que a priori el "marrón" vaya como candidato al Viaducto.

Sin embargo, Lamadrid viene de dejar en el camino por penales a Banfield , con una gran actuación de su arquero Martín Acosta, vital para el triunfo 3-2, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario.





Para este cotejo el entrenador del "carcelero" Horacio Montemurro no confirmó el once titular, pero es casi seguro que irán los mismos once que superaron la instancia de Banfield.





Del otro lado, el Calamar dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 1 a 0 y se entusiasma con dejar atrás a "Lama" y volver a verse las caras con River, al que no enfrenta hace 19 años, cuando perdió la categoría en Primera División.





Platense, más allá del triunfo sobre Belgrano, estuvo realizando algunos amistosos de preparación, entre los cuales venció a Defensa y Justicia por 3 a 1. El sueño del equipo de Vicente López tiene como emblema al mítico delantero Daniel Vega.





Probables formaciones





General Lamadrid: Néstor Acosta; Martín Aritto, Darío Carpintero, Néstor Ruefli, Ariel Vera; Hernán Pereira, Matías Penela, Martín Sarandeses, Iván Regules; Julio Serrano y Fabián Billordo. DT: Horacio Montemurro.





Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Nahuel Iribarren, Emanuel Bocchino, Juan Infante; Agustín Palavecino, Hernán Lamberti, Ezequiel Gallegos, Diego Tonetto; Facundo Curuchet y Daniel Vega. DT: Fernando Ruiz.





Cancha: Julio Humberto Grondona.

Arbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora de inicio: 21.15.