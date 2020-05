Lammens: "No es ninguna locura mudar el fútbol al norte"

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Argentina, opinó sobre la propuesta para que el fútbol se reinicie en el norte del país ante la baja circulación del coronavirus y no lo descartó, pero fue cauteloso.

"Es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van y que estén en hoteles, encerrados. Pero no es ninguna locura, España lo hizo con el básquet", explicó el funcionario, ex presidente de San Lorenzo, en diálogo con América.

Al mismo tiempo, amplió: "En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos".

A su vez, Lammens apuntó que el parate tiene "a más de 100 mil trabajadores afectados solamente en el fútbol", una cifra que crece y mucho si se toman en cuenta "el resto de los deportes y los trabajos adicionales que generan".

Por otro lado, anticipó que el Gobierno dispondrá una nueva medida para colaborar con las instituciones. "En la semana estaremos lanzando junto al presidente Alberto Fernández un plan de obras para los clubes con un doble objetivo: mantener la infraestructura y dinamizar la economía", comentó.