Lanús comienza su nueva etapa ante Patronato

Lanús, que intenta olvidar la final de la Copa Libertadores perdida e inicia una etapa de renovación tras desprenderse de varias figuras, recibirá a Patronato, que aspira a mantener la categoría, en uno de los cuatro partidos que se desarrollarán este sábado por la fecha 13 fecha de la Superliga. El partido, arbitrado por Diego Abal, comenzará a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez y lo televisará TNT Sports.





Hace casi dos meses Lanús vivía su momento más glorioso jugando la final de la Libertadores ante Gremio de Brasil, pero la suerte le fue esquiva, el equipo de Porto Alegre lo superó a lo largo de los 180 minutos, y con ello finalizó un ciclo, el de Jorge Almirón, hoy DT de Atlético Nacional de Colombia.





LEER MÁS: Colón pisará la Bombonera con la meta de dar el golpe ante Boca





El fin de esa etapa no se limitó al alejamiento del entrenador y la llegada de Ezequiel Carboni (debutó perdiendo ante Chacarita por 3-0 en la 12da. fecha, última de 2017), sino también alcanzó a muchos referentes del equipo. Ya no están en las huestes granates, el capitán Maximiliano Velázquez (Aldosivi en la B Nacional), el goleador Jose Sand (Deportivo Cali, Colombia), Diego Braghieri y Fernando Monetti (Atlético Nacional) y Nicolás Aguirre (libre). Además, otro experimentado como Román Martínez no es tomado en cuenta por el nuevo DT.





Lo pasado es historia y Lanús debe renovarse, con la paciencia del hincha, que se acostumbró a las grandes definiciones, y que ahora con Lautaro Acosta como abanderado, y compañeros del nivel de Iván Marcone, Germán Denis, Alejandro Silva y Nicolás Pasquini tendrá que encontrar su rumbo.





LEER MÁS: Defensa y Justicia buscará arrancar con el pie derecho ante Vélez





El Grana ingresó además en un período de austeridad económica y por ello sólo sumó al plantel al defensor Nehuén Paz, ex All Boys, Newell's y Bologna de Italia, entidad de la que proviene sin haber debutado. El equipo del ser posee 13 unidades (un cotejo pendiente ante Godoy Cruz por la 10ma. fecha), con cinco encuentros sin triunfos y se ubica a cuatro de puntos de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana.





Patronato apuesta todas su fichas a mantener su privilegiado lugar en la Superliga, El equipo de Paraná suma 15 unidades y en la tabla de promedios, con un coeficiente de 1,190, apenas tiene a Vélez separándolo de la zona de los cuatro descensos. Llegaron al equipo Maximiliano Nuñez (libre desde Millonarios, Colombia), Lautaro Comas (O' Higgins, Chile) y Gastón Gil Romero (Estudiantes). Patronato apuesta todas su fichas a mantener su privilegiado lugar en la Superliga, El equipo de Paraná suma 15 unidades y en la tabla de promedios, con un coeficiente de 1,190, apenas tiene a Vélez separándolo de la zona de los cuatro descensos. Llegaron al equipo Maximiliano Nuñez (libre desde Millonarios, Colombia), Lautaro Comas (O' Higgins, Chile) y Gastón Gil Romero (Estudiantes).