Lanús desestimó la salida de su goleador José Sand

“José (Sand) es un jugador que todos los equipos quisieran tener, pero no llamó nadie. Del fútbol argentino nadie llamó por ningún jugador. Yo entiendo que se va a retirar en Lanús. Ya no depende de Lanús, si él en junio quiere renovar, se renovará automáticamente”, apuntó el mandatario en una entrevista con Radio Melody AM 1570.