Lanús le ganó con lo justo en un amistoso a Gimnasia (LP)

Por su parte, el equipo que dirige técnicamente Diego Maradona, quien no estuvo en la fortaleza , no supo mantener el buen funcionamiento del primer tiempo, y si bien tuvo algunas chances para empatarlo, no pudo aprovecharlas.

Lanús Gimnasia 1.jpg Lanús superó 1-0 a Gimnasia en un amistoso preparatorio. Foto: prensa Lanús

Gimnasia arrancó mejor en primer tiempo en el juego asociado, donde la ultima incorporación, el colombiano Johan Carbonero, supo otorgar movilidad al ataque del equipo platense, mientras que José Paradela ganaba bien los espacios.

Así, a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo dirigido por Sebastián Méndez tuvo la primera oportunidad con Lautaro Morales, cuando la pelota se fue apenas desviada sobre el poste derecho. Lanús respondió a los 22 minutos con una escapada de Lucas Vera, cuando un remate al primer palo del atacante fue desviado sin inconvenientes el arquero Jorge Broun.

En la segunda etapa arrancó mejor el local, que se adelantó unos metros, ganó los espacios y concreto su oportunidad a través de Orozco, que a los 12 minutos se filtró por derecha, ingresó al área y supo definir con tranquilidad ante el achique de Broun, para convertir el gol que marcó la diferencia.

= Síntesis =

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Ousmane N'Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Pérez, Lucas Vera; Pedro De la Vega, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Johan Carbonero, José Paradela; Matías García y Sebastián Cocimano. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el segundo tiempo: 11m. Franco Orozco (L)

Cambios en el segundo tiempo: Luca Martínez Dupuy por Martínez (L), Lautaro Blanco por Mazzaco (L), y Alan Marinelli por López Pissano (L), Fernando Belluschi por Pérez (L),Gastón Lodico por Lucas Vera (L); Matías Pérez García por Paradela (lesionado), Leandro Contín por Cocimano, Leonardo Morales por Carbonero, Eric Ramirez por Weigandt (GELP).

Amonestados segundo tiempo: 13' Ayala (G), 21' Orozco (L), 26Â’ Ramírez (G).

Árbitro: Mariano Vera

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.