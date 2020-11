Lanzaro: "Está muy difícil que haya fútbol"

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol sostuvo que "la semana pasada estuvimos reunidos con los presidentes de las diferentes ligas, hubo varios temas, más allá de esta cuestión de los entrenamientos, de lo que se está haciendo desde el área de deportes con Claudia Giaccone para la habilitación del fútbol, para entender que se dificulta cuando uno habla de tener un fútbol con público, ya que no lo tenemos en Primera División, más complicado se torna tenerlo en nuestras ligas".

El expresidente de la Liga Santafesina de Fútbol señaló que "se brindó un panorama de cómo es la situación del Coprode, como se están haciendo las exigencias de los papeles, nosotros también a finales de año tenemos nuestra asamblea, que fue idea de todos realizarla si o si, porque si bien no hay elecciones, nos sirve para tener todos los papeles al día. Se está proyectando la copa Santa Fe, y después sabemos que cuando está la posibilidad de hacer esta actividad y hay que hacer la baja de dinero, sino tiene la cuestión de papeles al día, termina siendo una dificultad".

El dirigente de la entidad rectora de las ligas de fútbol a nivel provincial expresó que "hay muy pocos clubes que han vuelto en las diferentes ligas a los entrenamientos, pocas porque la situación no está bien, pero hay en algunos lugares en los cuales hay municipios que lo han autorizado. Pero tenemos que entender que el fútbol hoy no se puede realizar, aunque si se puede entrenar. Igualmente estamos viendo por todos lados, por las redes sociales, que hay un montón que no están cumpliendo con eso, y más allá de poner en jaque a las ligas y sus dirigentes, ahí los que se tienen que hacer cargo son los municipios. Porque hoy el fútbol a nivel AFA está autorizado, entonces nosotros lo canalizamos con la provincia, porque tampoco le tenemos que caer a las entidades deportivas".

Lanzaro2.jpg Lanzaro explicó que el fútbol podrá volver siempre y cuando lo autoricen desde la cartera de salud provincial. UNO Santa Fe

Un cuadro de situación complicado

Ante la consulta de cómo están las diferentes ligas, Carlos Lanzaro describió que "la situación está muy mal, desde los clubes hasta las ligas también. En la actualidad hay muchos clubes que están cerrados, sino uno recorre los clubes barriales de Santa Fe lo puede apreciar con claridad. Pero en esta provincia tenemos la realidad del norte, la realidad del sur y la realidad del centro, que a lo mejor tienen muchos clubes que tienen la posibilidad de tener mutuales por detrás. Los otros, la mayoría están cerrados, algunos están tratando de ponerse en marcha, con una dificultad muy grande, pero de a poco tiene que ir adaptándose, porque esto no es culpa de nadie, esto es una realidad mundial que estamos pasando todos".

"El Coprode ya tiene sus reglamentos, lo que se estaba viendo es como se iba a bajar el dinero este año. Siempre se aportó dinero para los torneos nacionales, este año se va a realizar para afrontar lo que pasó con la pandemia. En el caso nuestro de la Federación se le baja por igual el dinero a las diecinueve ligas, entonces se coordina como hay que hacer las rendiciones, es algo que se hace totalmente diferente a la dinámica que tenía en otros momentos" sostuvo el exdirector técnico de Ateneo Inmaculada.

Lanzaro3.jpg El expresidente de la Liga Santafesina de Fútbol destacó que se trabaja en la realización de la copa Santa Fe. UNO Santa Fe

A cerca de la posibildad de realización de la copa Santa Fe el dirigente señaló que "es una incógnita, nosotros lo estamos trabajando porque lo vimos días pasados al gobernador que se reunió en la AFA, más allá que se trató de una reunión de seguridad que terminó siendo la charla de la copa Santa Fe todo un boom. Porque en todos lados salía el título de la copa Santa Fe, y nosotros la semana pasada estuvimos trabajando con Claudia Giaccone, hemos sacado todos los elementos que tiene que tener el gobierno, pero a veces es mucho más fácil que una entidad como la nuestra se le pueda brindar ser parte para facilitar la organización, y después verlo, porque si el gobierno, llegado el momento, de que se pueda realizar el fútbol, por más que sea sin público, apuesta a que la actividad se haga igual, tiene muchas aristas, y a partir de ahí se tomarán las decisiones pertinentes".

Por último, Lanzaro destacó que "si habilitan el fútbol, yo creo que torneos de verano, sin público se van a jugar. Porque lo van a tomar como si fuese un torneo de entrenamiento, pero se hará sin público, cumpliendo con todos los protocolos y la seguridad correspondiente. A los clubes le puede llegar a servir, pero yo lo veo complicado, sobre todo que desde el ministerio de Salud nos den los permisos. Los municipios por ahí tienen presiones, es distinto, porque en localidades chicas tenés dos clubes, te presionan los dos, y no tenés más remedio que habilitarlos. El clásico de San Justo, el intendente es Nicolás Qüesta que fue presidente de Sanjustino, entonces estaba de acuerdo, pero no contaban con la autorización del ministerio de Salud. Por lo tanto, por ahí es muy diferente lo que pueden pensar los municipios, y lo que puede permitir las autoridades de salud".