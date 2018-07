Lanzaron el Nacional Santa Fe Cordial

En las instalaciones de Querandí RC, ubicada en el extremo sur de nuestra capital, se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Nacional de Hockey Social, el cual se desarrollará el próximo fin de semana en nuestra capital. El evento es organizado por la Asociación Santafesina de Hockey Social y supervisado por la Federación Argentina de Hockey Solidario.





La reunión con la prensa fue encabezada por el ministro de gobierno y reforma del estado de la provincia, doctor Pablo Farías; Martín Nocioni, en representación de la secretaría de deportes de la provincia de Santa Fe; el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey Social, Eduardo Baker; el secretario Hugo González; y el tesorero Sebastián Baker.





El Torneo Nacional de Hockey Santa Fe Cordial, se realizará los dias 13, 14 y 15 de julio en nuestra capital. El certamen se denomina Santa Fe Cordial, y el objetivo es que cada una de las jugadoras de las distintas provincias regresen a sus hogares con los más hermosos recuerdos de la ciudad.





Los organizadores señalaron que participarán las siguientes instituciones: Catamarca del Valle, Moreno Buenos Aires , Chaco, Goyana Corrientes, Santiago Interior, Merlo Buenos Aires, De la Costa Santa Fe, Santa Fe Capital, Formosa, ASH Santa Fe, Federación del Oeste de Santa Fe, Banco Provincial y Litoral Santa Fe, en Sub 21.





En Sub 14 Campeonato lo harán: Catamarca Ciudad, Moreno Campeonato, La Matanza, Santiago Interior, Catamarca del Valle, José C. Paz Buenos Aires, Neuquén Interior, Formosa A, Córdoba Capital, Moreno Promoción y Santa Fe Capital. Por su parte, en Sub 14 ascenso, lo harán: Neuquén Capital, Litoral Santa Fe, Banco Provincial Santa Fe, Federación del Oeste, ASH Santa Fe, De la Costa Santa Fe, Todos Juegan de Rosario, Varelense de Buenos Aires, Azul de Buenos Aires, Malvinas Argentinas, San Miguel y Merlo.





El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario Hugo González, quien señaló que "el torneo se disputará en la categoría Sub 21 y Sub 14, desde el viernes 13 al domingo 15, en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey y en Banco Provincial, que nos cedieron las canchas y a quien quiero agradecerles. Esperamos recibir 37 delegaciones de diferentes puntos del país".





11718 f2 hockey solidario.jpg







"Queremos agradecer el apoyo de Martín Nocioni, de Pablo Farías, y de la gente de la Lotería de Santa Fe por el apoyo recibido, para poder hacer un equipo de indumentaria para el seleccionado de Santa Fe. El torneo es muy bueno, será con entrada libre y gratuita, y esperamos que el público nos pueda acompañar" destacó el presidente Eduardo Baker.





El ministro de gobierno Pablo Farías comentó que "para nosotros es muy importante estar al lado de las instituciones, apoyarlos, ayudarlos a lograr este desafío. Organizar este tipo de torneos es un desafío enorme, demanda mucho trabajo y mucha coordinación. Hay que recibir las delegaciones, resolver comidas, traslados, eso que implica y motiva mucho. Los quiero felicitar por tomar la iniciativa de organizar este torneo".





"Se viene un fin de semana desde el punto de vista climático muy bueno, no tan frío como los anteriores, es muy importante los lugares donde se va a jugar el evento, en Banco y la de la Asociación. Es una gran satisfacción que tengamos este evento nacional en Santa Fe, apostamos siempre al desarrollo del deporte, y venimos de mucha presencia del estado en las diferentes disciplinas. Van a venir cerca de 1.000 participantes, nosotros apoyamos y creemos que el resultado va a ser más que bueno" destacó el funcionario provincial.