Lanzaron el Súper TC2000 en Rafaela

Tal como estaba previsto se llevó a cabo en la sala de prensa del autódromo Ciudad de Rafaela, el lanzamiento de la quinta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000, el "Gran Premio Quini 6", que tendrá lugar el próximo 01, 02 y 03 de junio en el mítico circuito santafesino.





Del lanzamiento formaron parte Facundo Ardusso (Renault Sport), Manuel Luque (Toyota Gazoo Racing Argentina ), Fabián Yananntuoni (Team Peugeot Total Argentina) y José Manuel Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team); el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el presidente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays ;Hugo Rodriguez, representando a Lotería de Santa Fe, y el histórico dirigente del automovilismo rafaelino, Ero Borgoño.





El inicio de la conferencia de prensa se dio con la palabra del Intendente de Rafaela, Luis Castellano, quien expresó: "Es muy importante para nosotros tener un evento de esta magnitud, estamos muy felices. Les vamos entregar un acompañamiento al Club para el playón de boxes, para que el evento se luzca de la mejor manera. Siempre es bueno abrirle las puertas a los visitantes, tener ordenado el tránsito y que la ciudad pueda vivir una fiesta tan importante con la visita del Súper TC2000".





El 0residente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays, contó que: "Atlético Rafaela tiene esas dos pasiones, el fútbol y el automovilismo. El año que viene vamos a cumplir 100 años de la primera carrera que se disputó acá. Es una actividad de mucha historia. El Ovalo, aunque hoy se utilicen algunas chicanas, es una cita siempre esperada por las categorías y más por el Súper TC2000, ante un desafío de altísima velocidad. Sabemos que eso a los pilotos los expone a un riesgo mayor que ellos asumen y lo disfrutan más. Como club, nuestra responsabilidad es estar a la altura de lo una categoría así necesita. Esperemos que el clima nos ayude, así podemos disfrutar de una gran fiesta".





El histórico dirigente del autódromo de Rafaela, Ero Borgoño, recordó muchas anécdotas de la categoría a lo largo de los años y manifestó: "Estoy muy agradecido de disfrutar un año más de una categoría tan importante como el Súper TC200".





Hugo Rodríguez, representante de Lotería de Santa Fe, comentó: "Es muy importante para nosotros estar presentes en un circuito tan hermoso como este, el Súper TC2000 está en un gran momento. Desde nuestro lado, siempre estamos para apoyar las competencias que se llevan a cabo en nuestra provincia. Junto a la categoría vamos a estar en tres carrera apoyándolos, la primera fue Rosario, ahora nos toca Rafaela y lo coronamos con el Callejero de Santa Fe. Ojalá que nos ayude el tiempo, así podemos disfrutar de un espectáculo inolvidable".





23518 f2 rafaela.png











Marcada presencia santafesina

Entre los pilotos, el primero en tomar la palabra fue Manuel Luque (Toyota Gazoo Racing Argentina): "Estoy muy ansioso, he corrido en el circuito corto junto al TC2000, es un lugar donde siempre me ha ido bien. No es una presión ser local, creo que es una tranquilidad porque podrán venir familiares y gente cercana a uno. La máxima presión que tengo es revertir la situación deportiva, llevarnos de aquí un buen resultado, esperemos que sea el comienzo de una nueva etapa".





Más tarde, Fabián Yananntuoni (Team Peugeot Total Argentina) comentó: "Siempre que nombramos el Ovalo de Rafaela es símbolo de velocidad, y creo que con cualquier piloto que hables de este circuito estoy seguro que le generará una adrenalina distinta a cualquier otra pista. He tenido la posibilidad de correr con el ovalo, he corrido con chicanas, todas las carreras fueron especiales, creo que estamos ante una de las mejores fechas del año para la categoría. Esperamos poder funcionar bien, no estamos siendo competitivos como la marca pretende. Peugeot siempre funcionó bien en Rafaela y creemos que este puede ser el quiebre nuestro asique estamos esperando esta fecha con muchas ansias"".





23518 f3 rafaela.png







En tanto, José Manuel Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) dijo: "Creo que podemos tener un gran fin de semana, no estamos teniendo un gran año. En Rafaela siempre es distinto, es un circuito donde predomina el balance aerodinámico del auto y la velocidad que pueda tener en la recta producto del trabajo de los equipos en aerodinámica y en eso Citroën siempre se destacó. La diferencia con otros circuitos, es que este te da la posibilidad, si no tenés un buen sábado y si tenés un buen auto, de recuperarte el domingo porque es una pista donde se puede avanzar bastante".





El cierre de la presentación estuvo en manos de Facundo Ardusso (Renault Sport): "Cada vez que venimos acá es un gran desafío para nosotros, una exigencia mayor a lo habitual. Llegamos muy bien a esta fecha, quizás es la pista menos favorable para nosotros por la velocidad que se desarrolla en este trazado y nuestro auto se destaca más en curvas de media y baja velocidad, y no tanto en velocidad final. El año pasado hicimos un gran trabajo en la puesta a punto, para poder adaptar el Renault Fluence a una pista increíble. Es el único ovalo que tenemos en el país, acá se desarrollan velocidades de 295Km/h y en succión llegamos a los 300km/h, lo que nos obliga a poner el auto a punto de otra manera. Peugeot se ha destacado siempre que corremos acá y creo que son los candidatos".