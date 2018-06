Lanzini sufrió una seria lesión y se pierde el Mundial

Los primeros nombres que surgieron para sumarse al plantel albiceleste fueron los de Enzo Pérez, Pablo Pérez, Guido Pizarro, Leandro Paredes y hasta Lautaro Martínez, aunque se trata de especulaciones ya que Sampaoli aún no dio ningún indicio del jugador que citará. El que está descartado es el delantero de Racing Ricardo Centurión, debido a que esta semana fue operado de un cuadro de apendicitis y tiene para al menos un mes de recuperación.

De manera que la AFA deberá informar a la Fifa oficialmente la lesión de Lanzini para que Sampaoli pueda reemplazarlo con otro futbolista, hasta 48 horas antes del debut, que no necesariamente debe ser alguno de los que integraban la nómina de 35 jugadores dada a conocer a principios de mayo, que luego fue depurada para conformar el plantel de 23 mundialistas.

Los candidatos a reemplazarlo

La baja de Manuel Lanzini sacudió la paz de la Selección Argentina en Barcelona a apenas ocho días de su debut en el Mundial ante Islandia. El volante de West Ham no viajará a Rusia y Jorge Sampaoli debe elegir un reemplazante antes del próximo viernes, 24 horas antes del encuentro.



Las primeras alternativas surgen con los descartados de la preselección de 35. De allí surgen los nombres de Enzo Pérez, Pablo Pérez, Leandro Paredes, Guido Pizarro, Rodrigo Battaglia y Diego Perotti, siendo estos los volantes que se quedaron en la puerta.



Claro que no necesariamente deba ser lineal la decisión de Sampaoli, ya que tiene la libertad, por reglamento, de elegir a cualquier jugador, aunque no haya sido incluido entre aquellos 35.



Además de los mediocampistas, los otros que quedaron afuera a último momento fueron Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Ricardo Centurión, Mauro Icardi y Lautaro Martínez.