Larriera asumió con los objetivos más que claros

El flamante presidente del Club Regatas de Santa Fe contó que "a toda la problemática que venía ocurriendo con los clubes se le sumó el tema de la pandemia. Señalando que tres o cuatro años antes, los tarifazos del gobierno nacional nos dejaron en una situación complicada. Acá en el club se trabajó muy bien el tema de los protocolos, y se pudo volver a la natación, y por ende a rehabilitar la actividad en los clubes".

A cerca de los objetivos que tiene como máxima autoridad de la prestigiosa entidad santafesina comentó que "tengo varias líneas que establecimos. Tengo algunas líneas políticas, y las que tienen que ver con las urgencias. En este sentido, primero recuperar masa societaria, ya que con el tema pandemia llegamos a tener menos de 400, cuando tuvimos cerca de los 1800, y ahora estamos por arriba de los 900. Es una buena tendencia, pero hay que seguir trabajando".

"La segunda cuestión es empezar a solucionar las cuestiones con los empleados, el club está concursado, con una historia larga de deudas, se están regularizando las deudas con la Afip, se están estableciendo los planes de pago, esperamos poder cerrar el concurso dentro de unos cuatro o cinco meses más, y empezar a solucionar los problemas laborales. Y a la vez solucionar las cuestiones de los empleados, pagar todo como corresponde, y saldar las deudas que se han ido acumulando" expresó Larriera.

Larriera2.jpg Larriera es médico veterinario y un referente ineludible de la conservación del medio ambiente. UNO Santa Fe

Las claves de la gestión

El ex secretario de recursos naturales de la provincia de Santa Fe explicó que "Lo que propuse para la gestión fueron tres ejes; el tema ambiental es fundamental en todo sentido, reciclado de residuos, menos generación y ahorro de energías. Un buen manejo del agua y una conducta ambiental responsable. La otra es la cuestión de género; que ya se ve plasmado en nuestra comisión directiva, porque está plagado de mujeres, y en particular, la vicepresidente es Julieta Bonomo, lo cual también se replica en los demás cargos".

Agregó que "la tercera línea es democracia e inclusión, y es que tiene que ver con la parte de funcionamiento. Todo club necesita una mesa chica para funcionar, pero eso no quiere decir que la comisión directiva no va a estar enterada de todo lo que se hace. Son 24 miembros de la comisión directiva, y todos van a tener su participación en los temas que se traten. Y todo lo que se resuelva en mesa chica, por una cuestión de razones de urgencia, se informará como corresponde. Esta es una presidencia de puertas abiertas, ya tengo propuestas de socios para diferentes cuestiones".

"En el aspecto de inclusión, no solamente pasa por incluir a los que se hacen socios del barrio que son de la zona, sino que también es abrir las puertas a quienes no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de clubes, como Alto Verde, la Vuelta del Paraguayo o hasta el barrio la Lona, que podría mediante un convenio con los gobiernos, ofrecerles a los chicos la posibilidad de nadar, hacer remo, y futsal, que es un deporte que está creciendo mucho" se refirió el médico veterinario que conduce Regatas.

Larriera3.jpg Su presidencia será de puertas abiertas, y basada en la inclusión y en la participación de los diferentes estamentos del club. UNO Santa Fe

El exnadador de aguas abiertas explicó que "Recién hace unas pocas semanas que estamos al frente del club, pero ya hemos tirado diferentes líneas de acción a nivel gubernamental. Hemos hablado con gente del municipio, con gente del área de ambiente, y también hemos hablado con gente de diferentes ministerios en el gobierno provincial. En los próximos días seguramente mantendremos con ellos reuniones, pero lo importante es que ya saben que contamos con ellos"

Larriera, profesor universitario, describió la amplia paleta de deportes que se practican en la entidad lagunera. "Me van a querer matar porque yo quiero agregar otro deporte más, pero hacia eso vamos. Tenemos presencia a nivel nacional con el básquet, el vóley que se va a jugar a Villa María, a Julia Sebastián que sigue siendo lagunera y va a estar en los juegos Olímpicos. Tenemos natación, el hockey subacuático, el remo con sus características, así que tenemos un amplio menú de disciplinas".

"Quiero agregar handball, tenemos el Tribu Mocoretá y el Gómez Iriondo, que está ocupado casi todo el tiempo, y si agregamos handball va a entrar a competir con el básquet, el futsal y el vóley. Entonces tenemos un proyecto de inversiones a futuro para refuncionalizar el playón deportivo, para darle más respiro a los dos estadios cerrados" destacó el hacedor del proyecto Yacaré.

Larriera4.jpg Fue nadador y guía en la Maratón Santa Fe-Coronda, y opinó que la misma debe continuar haciéndose. UNO Santa Fe

Una opinión muy calificada

Alejandro Larriera ha sido protagonista de la Santa Fe-Coronda, como nadador amateur, profesional y master, o sea que cuenta con la autoridad suficiente para expresarse sobre los dichos de Diego Degano. "En primer lugar te voy a decir que Diego es mi amigo, lo quiero con el alma, y justamente una semana antes de esas declaraciones que te hizo, habíamos salido a comer juntos. Se lo que piensa, de alguna manera comparto su opinión respecto a los 10km y que Santa Fe se merece una prueba que venga la crema de la natación mundial".

El ex guía de Diego Degano en la Maratón Santa Fe-Coronda destacó que "Diego es una gran bestia, es un elefante en un bazar, y de ninguna manera comparto que la competencia se tiene que dejar de hacer. Tristemente puede ser que se deje de hacer, porque si vos miras en los últimos años, hay una que se suspendió por lluvia, otra que no se realizó por cuestiones económicas, y la última que se hizo esa payasada en el puerto. Hice fuertes críticas en dicha ocasión a Prefectura, ahora tenemos un nuevo jefe, por lo que algunas cosas se van a mejorar. Eso de que no se hacía la carrera porque el río estaba en 5.30 no fue acertado, porque se ha hecho con 6.40, y el otro argumento, de que los camalotes traían víboras, es de chico de primer grado. La Santa Fe-Coronda es un clásico, se tiene que seguir haciendo, por ahí sin la crema de la natación que tienen otros objetivos".