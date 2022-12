Las categorías TZ cierran la presente temporada en la ciudad de Paraná

Batata Andrieri, viene de consagrarse tricampeón en San Jorge, y comentó cómo llega a la coronación. "La idea es ir a correr la última, tratar de estar lo más adelante posible y ver la bandera a cuadros. Al auto se le estuvo haciendo un repaso general y el motor se estuvo controlando como todas las carreras.” El campeonato tiene como puntero a Andrieri con 298 puntos, seguido por Walter Marzetti con 187, Horacio Bordón con 145.5, Javier Prosperi con 134.5 y Mariano Nuñez con 115.

El santotomesino, Diego Melchiori, viene de consagrarse campeón de los Fiat 128, con una fecha de anticipación. El piloto contó que "Vamos a una carrera distinta a lo que venía acostumbrado de ir a todo o nada, ya que vamos más relajados porque logramos el objetivo que es el campeonato. De todas formas, se estuvo controlando todo completo, el motor, caja y chasis, para ir a disfrutar sin problemas. Agradecido a todo el equipo familia, amigos y publicidades porque este campeonato es de todos ellos también.”

Se viene la definición del campeonato de los TZ 1600, donde son 4 los candidatos al título, con tres marcas distintas. En el mejor año de la 1600, se viene la mejor definición de la historia de la categoría. Son 4,5 puntos de diferencia entre primero y segundo, 55.5 puntos en juego. Las posiciones se encuentran de esta manera: Ãlexis Finos 206.5, Juan Pablo Massello 202, Fernando Zerbonia de Santa Fe con 175.5 y Ãlejandro Cipolat con 149.5.

La actividad en pista será a partir del mediodía, con los primeros entrenamientos de las tres categorías. En horas de la siesta llegarán la segunda batería de entrenamientos, y para después de las 15.15, será el turno de la clasificación. El domingo, la final de los 1600 a once vueltas será a las 14; a las 13.25, el turno de los Fiat 128 a once giros, y a las 12.50, los Fiat 600 a once vueltas.