Las competencias oficiales del hockey para el año entrante

El ente rector del hockey en nuestro país confirmó el calendario deportivo de los campeonatos de clubes y seleccionados de hockey sobre césped y pista. También dió a conocer el formato de las diferentes competencias de clubes y seleccionados en sus diferentes categorías.





En cuanto a los seleccionados mayores en damas y caballeros habrá zona campeonato y ascenso. En el sector principal serán 8 equipos en damas y caballeros, con dos ascensos y dos descensos.





En relación a los seleccionados Sub 21, si los equipos inscriptos llegan a 12 se disputará un único campeonato. Superado este número se realizará un campeonato de ascenso de cinco elencos teniendo la zona Campeonato un máximo de ocho equipo según la clasificación del año anterior.





En el caso de los combinados Sub 18, en damas campeonato, se disputará con ocho equipos con dos descensos; el ascenso se jugará con ocho equipos, dos ascensos a la zona campeonato y dos descensos. En el ascenso B se desarrollará con el resto de los equipos inscriptos, con dos ascensos al campeonato de ascenso A. En Sub 18 caballeros el formato según la cantidad de inscriptos serán igual que el de damas.





Los seleccionados Sub 16 y 14 se regionalizará la competencia. Se jugará una fase clasificatoria por región deportiva, de las cuales saldrán seleccionados clasificados que en el mismo año disputarán el Campeonato Argentino. No hay obligatoriedad de inscripción para los seleccionados B.





181217 f2 hockey.jpg







En el Campeonato Argentino de Clubes, se jugarán un campeonato donde jueguen los clubes de las asociaciones ó federaciones que obtengan los puestos del 1° al 6° en los campeonatos de seleccionados mayores de damas y caballeros, más el campeón de la edición anterior. Para el 2018 este será el campeón de la LNH A 2017, más un equipo asendido de la LRC. Para el año próximo será un club de la asociación del seleccionado campeón del ascenso 2017.





El ranking nacional de seleccionados damas mayores es el siguiente: Buenos Aires , Mendoza, Tucumán, Córdoba , Salta y San Juan, y Santa Fe, primero del grupo ascenso.









Más detalles

El 15 y 16 de marzo se jugará el Campeonato Regional de clubes F y E NOA y NEA; el 22 y 23 de marzo, el Regional D NEA, Centro, Cuyo y Bonaerense. El 19 y 20 de abril será el turno del Sub 21 damas y caballeros, y el ascenso damas.

En el segundo cuatrimestre, 3 y 4 de mayo se concretará el Nacional de clubes mayores damas y caballeros pista, mientras que el 10 y 11 de mayo, los seleccionados campeonato y ascenso mayor damas y caballeros. Luego, del 31 de mayo al 3 de junio, lo harán los seleccionados Sub 18 damas y caballeros campeonato, y el Sub 18 ascenso damas.





El 7 y 8 de junio será el turno del campeonato de clubes Sub 14 y Sub 16 damas y caballeros pista, en tanto, el 21 y 22, serán los Regionales Sub 14 Noa, Nea, Centro-Cuyo y Bonaerense.





181217 f3 hockey.JPG







Posteriormente, el 12 y 13 de julio Regionales Sub 16 Noa, Nea, Centro-Cuyo y Bonaerense. El 26 y 27 de julio, El Regional B de damas y caballeros Nea, Noa, Bonaerense y Centro-Cuyo.





El 9 y 10 de agosto se jugará el Regional de clubes damas y caballeros Bonaerense y NEA, mientras que el 23 y 24, el CRC A damas y caballeros de Centro-Cuyo y NOA.





En el caso de la Liga Regional de Clubes damas y caballeros se disputará el 6 y 7 de septiembre; 13 y 14, Argentino de pista Sub 14 y Sub 16 damas y caballeros; mientras que el 20 y 21, el Campeonato Argentino de clubes damas y caballeros.





En octubre, el 4 y 5 será el Argentino de pista mayores damas y caballeros, mientras que el 25 y 26, el Argentino Sub 16 de damas y caballeros. El 1 y 2 de noviembre, el Argentino Sub 14 de damas y caballeros.