Las Leonas no pudieron con Alemania

El seleccionado argentino de hockey Las Leonas perdió frente a Alemania en un cotejo correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial de Londres 2018. La escuadra dirigida por Agustín Corradini complicó las chances de poder meterse directamente en los cuartos de final del torneo.





Fue un partido duro, complicado, muy difícil, ante uno de los mejores equipos del mundo, en el cual las chicas argentinas tuvieron nuevamente inconvenientes en el arranque del cotejo, algo similar a lo que pasó ante España en el debut del torneo.





En este caso no pudo recomponerse rápidamente, el rival lógicamente era de otro calibre, y no pudo doblegar la presión asfixiante de las alemanas. Ese momento no vio caer en más ocasiones el arco argentino, producto de las buenas respuestas que dio la arquera Belén Succi.





Con el correr de los minutos, Las Leonas fueron mejorando, y sobre el final del primer cuarto llegó el gol de Florencia Habif, aunque la alemana Charlotte Stapenhorst marcó otro gol y dejó el marcador 2 a 1.





25718 f002 leonas.jpg







En la segunda mitad del cotejo, el conjunto argentino dio muestras de una sustancial mejoría, se animó a atacar más, y ello la convirtió en figura a la arquera europea Julia Ciupka. Hubo chances de igualar, en otras ocasiones más, pero se falló en la definición.





En la última jugada del partido, un corner corto fue detenido por la arquera Ciupka, y el conjunto nacional se quedó con las manos vacías. En la última jornada de la fase de grupos, Las Leonas jugarán ante Sudáfrica el próximo sábado 28.





Tras la derrota sufrida por el equipo nacional, el entrenador de Las Leonas, Agustín Corradini expresó: "La verdad es que teníamos intenciones de ganar por supuesto, nos hubiese asegurado el pasaje a cuartos de final directo sin pasar por los octavos. En el primer tiempo no empezamos bien, estábamos fuera de foco, y cuando le encontramos la vuelta, que atacamos y controlamos más, no tuvimos efectividad".





25718 f003 leonas.jpg







Luego, comentó: "Me parece que tenemos que aprender de los errores para no volver a cometerlos frente a Sudáfrica. Me voy con una sensación de que podríamos haber logrado un empate, ellas no tuvieron tantas chances de corner, perdimos situaciones de uno contra uno que no estamos acostumbrados a perder. Pero sigo confiando en las chicas, y trabajaremos para mejorar".





Síntesis:

Alemania: Amelie Wortmann, Nike Lorenz, Selin Oruz, Anne Schroder, Charlotte Stapenhorst, Janne Müller-Wieland, Lisa Altenburg, Julia Ciupka, Franzisca Hauke, Cecile Pieper y Marie Mävers. Luego ingresaron: Viktoria Huse, Maike Schaunig, Jana Teschke, Lena Micheel y Hannah Gablac.

Argentina: Belén Succi, Bianca Donati, Martina Cavallero, Magdalena Fernández, Delfina Merino, Agustina Habif, María José Granatto, Florencia Habif, Rocío Sánchez, Lucina Von der Heyde y Noel Barrionuevo. Luego ingresaron: Julia Gomes, Julieta Jankunas, María Ortiz, Agustina Albertarrio, Agostina Alonso y Eugenia Trinchinetti.

Progresión: 6´ gol Hannah Gablac, 15´ gol de corner Florencia Habif, 20´ gol Charlotte Stapenhorst, 25´ gol de Charlotte Stapenhorst, 30´ gol Martí Ortiz.