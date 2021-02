Las Mamis Hockey comenzaron a preparar sus competencias

Se incorporan las Mamis de Belgrano (con amplia base de lo que era el equipo de Vuelta del Paraguayo) y se suma Estudiantes de Paraná bajo el nombre de Uni Negro. Además, se establecieron las sedes de los partidos. Las canchas de la Asociación Santafesina, Alma Juniors de Esperanza, CRAR, Universitario, Unión (Country Los Molinos) y Pucará serán las sedes donde se desarrollará la acción para ellas.

Los equipos que participarán serán: 9 de Julio de Rafaela (ex CRAR Blanco), Universitario Azul, CEC, Apoc, Unión, Querandí RC, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, Cromo de Paraná, Universitario Negro (ex CAE), CEC Azul, Utedyc, Banco de Sauce Viejo, CRAR, CEC Blanco, Alma Juniors de Esperanza, Pucará (ex Universitario Negro), Colón y Belgrano.