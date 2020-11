Las Mamis Hockey de Unión entrenan con mucha intensidad

"Desde el principio cuando comenzó todo el tema de la pandemia, que no podíamos entrenar se nos complicó un poco, porque uno como técnico arranca de cero en enero con la pretemporada, la cual fue muy buena, llegamos a marzo con el tema del encierro que lógicamente nos perjudicó" comenzó explicando Mario Berthet a UNO Santa Fe.

HOCKEY-2.jpg La escuadra de Unión entrena dos veces a la semana en el club, y una en el sintético de arena. UNO Santa Fe

El director técnico de las Mamis Hockey de Unión destacó que la incidencia del encierro fue tanto anímica como emocional, también la parte física y la de hockey. Justo encaramos este año con un montón de objetivos, y al principio nos costó porque era todo entrenamiento virtual. La adaptación de las chicas fue dispar, algunas las hacían a las actividades, y otras no, y es más que entendible".

El entrenador tatengue agregó "que uno especulaba que iban a ser un mes y terminaron siendo varios meses de inactividad. Al principio hicimos los entrenamientos virtuales enfocados en la parte táctica y técnica, en el espacio de mi casa, con conos y ejemplos claros, sin olvidar la parte física. Les tomaba el tiempo y a veces les pedía que me manden el video con lo hecho para ir evaluando el proceso de trabajo".

13112020 f3 mamis union de santa fe en sintetico de arena.JPG El profesor Mario Berthet es el head coach de las Mamis de Unión de Santa Fe. UNO Santa Fe

La vuelta al ruedo

El head coach de las Mamis Hockey de Unión sostuvo que "cuando se produjo la vuelta a los entrenamientos las chicas estaban muy contentas, más allá que desde marzo que estamos así, cuando nos pudimos juntar para venir acá a entrenar fue muy positivo porque no es lo mismo lo virtual que las prácticas en el campo de juego, sobre todo porque se pierde mucho la motivación. El otro punto es que se volvió a tomar contacto con el palo y la bocha, que en nuestro deporte es fundamental".

"El mismo campo de juego hace que el entrenamiento sea un poco más duro. A todos nos costó un poco, pero las mantuve motivadas, ya que les dije que no teníamos partidos o competencia en vista, pero que el objetivo estaba en poder corregir las habilidades motrices, la técnica, la parte física y sacar lo mejor de cada una, apuntando a no bajar nunca los brazos, y cada momento seguir luchando. Nosotros somos un equipo muy competitivo, y me gusta que también lo sean" señaló Berthet.

13112020 f4 mamis union de santa fe en sintetico de arena.JPG Carolina Leiva, jugadora de Unión, destacó la importancia del regreso de las prácticas. UNO Santa Fe

En relación a como es el formato de trabajo, Mario Berthet contó que "en las prácticas se pueden realizar todos entrenamientos técnicos, entrar y pegar al arco con el lógico distanciamiento, y que no se produzcan situaciones de contacto. También trabajamos situaciones de ataque y defensa, sin roce, simplemente para poder corregir los errores que se producen. Entrenamos tres días a la semana, pero también hacemos físico, porque hoy es un aspecto clave. Tenemos la situación que no pueden venir todas a entrenar, algunas porque trabajan, o tienen miedo a un posible contagio, lo cual es lógico y entendible. Ojalá pueda haber algún amistoso para que se sientan motivadas y para un poco la ansiedad".

A cerca de como fue el 2019 para Unión, el entrenador dijo que "creo que fue un año bueno, muy positivo, en un torneo muy duro, tuvimos que estudiar mucho a los rivales, porque cada equipo se esfuerza más, entrenan mucho la técnica y la táctica, se exige más, y no somos siempre los mismos los que estamos adelante, sino es nueva los enfrentamientos en cuanto que vienen de abajo, y han fortalecido todos sus aspectos del juego. La idea era saber que todos los equipos son complicados y que iba a dar lucha en la cancha".

13112020 f5 mamis union de santa fe en sintetico de arena.JPG Los entrenamientos se realizan cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Más consideraciones

Una de las referentes del plantel de Mamis de Unión es Carolina Leiva, aunque también está Fernanda Gil, señaló que "la cuarentena no ha sido sencillo para nadie, pero nosotras nos hemos ido adaptando de a poco, arrancábamos de a tres o cuatro jugadoras, nos fuimos sumando y por suerte que se está abriendo todo, logramos regresar a los entrenamientos cosa que esperábamos todas las jugadoras".

"La vuelta a los entrenamientos fue muy buena, el club nos brindó siempre las instalaciones, cumpliendo lógicamente con los protocolos correspondientes. Tenemos varias bajas, algo lógico, porque hubo que adaptar los horarios de los entrenamientos, pero estamos bien, de a poco nos vamos acomodando tanto en lo deportivo como en lo físico" explicó Leiva a cerca de como vivieron el retorno a las prácticas de hockey con palo y bocha en mano.

También consideró que "el parate va a afectar y de hecho nos ha afectado, ya que no estamos todas con el mismo ritmo, algunas pararon más que otras y eso es lo que se nota. En los entrenamientos estamos haciendo mucho físico, le estamos dedicando tiempo a la técnica individual, ya que a las que les faltaba pudieron ponerse más a tono. No podemos tener contacto, entonces todos los ejercicios se hacen respetando las distancias, con el objetivo de estar en condiciones para cuando se juegue algún torneo".