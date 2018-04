Las Palmas, del sanjustino Chichizola, descendió en la Liga de España

Las Palmas, con Jonathan Calleri como titular y el ingreso de Hernán Toledo, descendió hoy a la segunda división del fútbol español luego de la derrota con goleada como local ante Alavés por 4 a 0 en el partido válido por la 34ta. fecha de la liga española.



Los goles de Alavés fueron convertidos por los españoles Munir El Haddadi (ST 6 y 28m), Álvaro Medrán (ST 34m) y Ruben Sobrino (ST 45+1m).



El resultado, a falta de cuatro jornadas, dejó sin chances de pelea a Las Palmas que reúne 21 unidades, muy lejos de Levante (34), ubicado en el 17mo. lugar, por encima de La Coruña (28), en zona de descenso.

De esta manera, Las Palmas se convirtió en el segundo equipo que perdió la categoría junto con Málaga.Calleri, ex All Boys y Boca , jugó desde el inicio, mientras que Toledo ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo. En tanto, el arquero Leandro Chichizola fue suplente y el volante Gabriel Peñalba no fue de la partida por lesión.