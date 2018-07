Las semifinales se jugarán en Paraná

La Asociación Santafesina de Hockey y la Asociación Paranaense definieron en las últimas horas como serán las semifinales del Torneo Dos Orillas. En las semifinales tiene ventaja deportiva el mejor ubicado en la tabla de posiciones.





Se resolvió que en esta instancia de semifinales no hay localías, clubes que jueguen en sus canchas, por lo que cada elenco debe tener una persona en mesa de control. En caso de empate, el día domingo 8, la definición será por penales australianos (5).





En categoría Sub 12, en caso de empate el domingo 8, se realizarán penales tradicionales, y en esta categoría, los cotejos serán dirigidos por árbitros de ambas asociaciones.





En la Zona Campeonato, el sábado 7 de julio, en la sección la Tortuguita del Paraná Rowing Club , a las 9, jugarán Sub 14, CAE Negro con Hípico de Concordia, y a las 10.30, Sub 12, Talleres con Banco Provincial . A las 11.30, en Sub 18, El Quillá se medirá con Alma Juniors , y a las 13, CAE N con Hípico en Sub 16.

A las 14.30, en reserva, se cruzarán La Salle Jobson con Estudiantes Negro, y a las 17, en primera división, lo harán El Quillá A con Estudiantes Negro.





En la sección El Plumazo, a las 9, en Sub 14, jugarán El Quillá A con Alma Juniors, y a las 10.30, en Sub 12, lo hará El Quillá A con Paraná Rowing Club. En Sub 18, a las 11.30, jugarán Hípico con Talleres, y a las 13, en Sub 16, lo harán Talleres con El Quillá. En reserva, a las 14.30, se medirán Quillá A con Talleres, y a las 17, Santa Fe Rugby con La Salle Jobson.





El domingo 8, en el sintético de agua, a las 17, jugarán los ganadores de los cotejos entre SFRC con La Salle Jobson, y El Quillá A con Estudiantes Negro, mientras que los perdedores de dichos encuentros, lo harán en el mismo horario pero en el sintético de la ASH.





En relación a la Zona Estímulo, el sábado 7 de julio, en el Quillá, a las 9, en Sub 14, jugarán CRAR con Paracao, y a las 10.30, en Sub 12, Colón con Atlético Franck. En Sub 18, a las 11.30, CRAR jugará con Tilcara, y a las 13, en Sub 16, lo harán CRAR con San Benito. En reserva, a las 14.30, CRAR jugará con Universitario, y en primera, a las 17, CRAR con Paracao.





En el sintético de la ASH, a las 9, en Sub 14, se cruzarán CUAC con Atlético Franck, y a las 10.30, en Sub 12, lo harán CUAC con Paracao. A las 11.30, en Sub 18, el cruce será entre Paracao con Talleres B, y a las 13, en Sub 16, lo harán Paracao con CUAC. A las 14.30, en reserva, jugarán El Quillá B con Paracao, y a las 17, lo harán Universitario con El Quillá B, en primera división. Las finales, entre los ganadores se jugará el domingo 8, en cancha de Talleres de Paraná, mientras que en Paracao, será el cruce entre los perdedores de la jornada precedente.