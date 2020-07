Lazio va con todo para quedarse con el Mudo Vázquez

El cordobés Franco Mudo Vázquez podrá convertirse en jugador de la Lazio, de Italia, cuando comience la próxima temporada, ya que el club romano le ofreció 9.000.000 de euros a su actual club, Sevilla, para quedarse con sus servicios.

Vázquez termina su contrato con los sevillanos en junio de 2021, pero puede abandonar la entidad española apenas concluya La Liga, pese a que su equipo acaba de asegurarse un lugar en la Champions League del año próximo.

Con menos continuidad que sus compatriotas Ever Banega y Lucas Ocampos, hoy la gran figura de Sevilla, el "Mudo", ex Belgrano, de Córdoba, no ve con malos ojos su salida a Italia para tener más continuidad.

Según el medio sevillano 'La Colina de Nervión', la Lazio está dispuesta a pagar 9 millones de euros para que el cordobés de 31 años retorne a Italia, a donde llegó en 2011 para disfrutar de su primera experiencia europea en el Palermo.