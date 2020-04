¿Le ofrecieron plata para ir para atrás y echar a Madelón?

El ex futbolista Silvio Carrario aseguró hoy que en su paso por Olimpo de Bahía Blanca le pidieron "ir para atrás y echar Leonardo Madelón" pero se negó "a muerte".

"Me dijeron de ir para atrás para limpiar a Madelón de Olimpo y me negué a muerte", afirmó el ex delantero del conjunto bahiense y de Boca Juniors.

"Siempre tuve la honestidad de dar todo en todos los equipos a los que iba. Era un fanático de las camisetas que me ponía. En todos los entrenamientos dejaba todo de mí", apuntó Carrario en una nota con Ataque Futbolero.

Además, el cordobés, de 48 años, valoró el trabajo de Gabriel Heinze como entrenador por "el estilo de juego", al igual que la labor de Lucas Pusineri.

Por otro lado, Carrario criticó la asistencia económica a los sectores más vulnerables del país en medio de la pandemia de Covid-19 (coronavirus) e ironizó: "Hay que vender todo y ponerse a cobrar un plan. Los restaurantes, los negocios, el comercio privado está liquidado y los únicos que reciben plata son los que cobran planes".

De hecho, el ex jugador, que vistió 18 camisetas en su carrera, sostuvo que "a los únicos que ayudan en el país es a los que no quieren trabajar", en relación a las personas que recibieron aporte del Estado en medio de la crisis epidemiológica.