Ledesma asumió en Los Pumas

Mario Ledesma, quien como jugador del seleccionado argentino vistió más veces la casaca albiceleste en Mundiales, fue presentado esta mañana como nuevo entrenador de Los Pumas, con un contrato por los próximos 4 años. En los próximos días serán anunciados sus colaboradores, y el próximo lunes, arrancarán la preparación con vistas al Championship.





Los Pumas debutarán en el torneo el próximo sábado 18 de agosto, en Durban, enfrentando a los Springboks. Una semana más tarde habrá revancha en Mendoza. En septiembre, el equipo nacional visitará a Nueva Zelanda (8/9 en Nelson) y Australia (15/9 en Gold Coast), para luego recibirlos en Buenos Aires (29/9 a All Blacks) y Salta (6/10 a los Wallabies), respectivamente. En noviembre, el seleccionado nacional afrontará una extensa gira por Europa que comprenderá cuatro partidos: frente a Irlanda (10/11 en Dublin), Francia (17/11 en lille), Escocia (24/11 en Edimburgo) y Barbarians (1/12 en Londres).





"Hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta, culturalmente. Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar ... Estamos ante un desafío enorme", dijo Ledesma durante la presentación, que fue realizada en la sede ubicada en la localidad de Martinez de Unión Argentina de Rugby.





Agrego que "Nos mete presión positiva decir las cosas que decimos, nos compromete a hacer los que decimos que vamos a hacer. Queremos tender a la excelencia. No al resultado, sino a los procesos que llevan a ellos. Nuestra idea es basarnos en el trabajo, sin sacarle ni un gramo a la creatividad y espontaneidad. Si equilibramos esa balanza, estaremos muy bien".





Manifestó que "¿Con qué se puede comparar ser Head Coach de Los Pumas? Dentro del rugby no se puede comparar. Yo sé dónde me estoy metiendo y sé lo que hice para llegar hasta acá. Y quiénes me ayudaron y qué sacrificio hicieron para que yo llegue hasta acá".





En la conferencia encabezada junto al presidente de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez, y el secretario Fernando Rizzi, el designado entrenador resaltó que el platense Agustín Crevy seguirá siendo el capitán de Los Pumas. En otro tramo sostuvo que "Todos los seleccionados y equipos que dependan de la unión van a tener gente competente. Si a esa gente le tenés confianza, le tenés que dar la libertad. Lo que hay que hacer es unificar criterios con las destrezas generales".





"¿Qué aprovechar del ciclo anterior? Lo de ser desequilibrantes, lo de usar las oportunidades y buscar los espacios. Tenemos que mejorar todos los días para llegar bien a la copa del mundo. Lo que hagamos diariamente dará sus frutos en Japón" sostuvo Mario Ledesma. Agregó que "¿Tenemos nivel individual para competirles de igual a igual a todos los equipos? Si. Tenemos mucho por crecer como equipo para ser más clínicos. Vamos a agregar cosas porque el rugby de selección cambian un poquito".





Un tema que no pasó por alto fue la inclusión de los jugadores que están en clubes europeos, sobre lo cual destacó que "Elevé un pedido a la CD para que analicen la situación de los "europeos" por la falta de opciones en las primeras líneas. A ello, el presidente Rodríguez respondió que "La política está firme. El entrenador planteará sus necesidades y la CD lo evaluará".





Ledesma, mundialista con Argentina en 1999, 2003, 2007 y 2011, reemplazará en el cargo al tucumano Daniel Hourcade.En su carrera como entrenador el ex hooker se desempeñó en Stade Francais (2011-12), Montpellier (2012-14), Waratahs (2015-17), Australia (2015-17) y Jaguares (2018).Ledesma tendrá su debut oficial el próximo sábado 18 de agosto, cuando Los Pumas enfrenten a Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship de visitante.