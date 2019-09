Ledesma tuvo que salir a pedir disculpas

Los Pumas cayeron en el estadio nacional de Tokio ante Francia por 23 a 21 en el comienzo del Mundial de Japón. Tras el encuentro, el entrenador Mario Ledesma apuntó duramente contra el árbitro Angus Gardner.

El ex hooker de Los Pumas, no ocultó su bronca y apuntó contra el referee, sobre todo por algunas jugadas del encuentro ante los franceses.

"Es una lástima que un referí, que es tan bueno, no vea el off side" lanzó Ledesma, para luego sostener que "nos arbitraron como a un país chico de rugby".

Pero apenas arribado a Osaka, Ledesma pidió hacer una conferencia de prensa y pidió disculpas. No quiero que se piense que perdimos por el réferi. Pido disculpas si herí a alguien o a los valores del rugby y de mi familia. Nuestro propósito es no poner excusas. Y hablar de equipo chico son declaraciones desafortunadas. Pido disculpas por eso".

Manifestó que "Todo el esfuerzo que hace el equipo argentino me hizo decir que no tenía que decir, sobre todo por el lugar que ocupo y por la gente a la que represento".

En relación a sus dichos del sábado, sostuvo que "Cuando dije equipo chico me quise morder la lengua. Sabía que no había sido una frase afortunada. Lo más grave es que esto lo haya cometido yo que soy el capitán del barco. Por eso me parecía importante aclararlo".

También consignó que "Los resultados siempre dependen de uno. Los réferis siempre tienen razón y no hay complots en la copa del mundo. Para adentro no se habló nada del árbitro sino de lo que fallamos nosotros. Si podemos jugar como en los últimos 40 minutos de esa forma, también deberíamos poder jugar así los 80".