León Driussi busca seguir creciendo en la natación

"Este tema de la cuarentena fue un poco complicado porque arrancó justo cuando yo había regresado del Nacional, así que me llevaron para Reconquista, que es de donde soy, y ahí estuvimos entrenando por zoom y todas esas cosas. Se hacía cuestiones físicas, y en la natación necesitas mantener el contacto con el agua, ya que la sensibilidad se pierde mucho y muy rápido" le explicó León Driussi a UNO Santa Fe.

El nadador del Club Atlético Unión sostuvo que "como estaba en el grupo Dakar 2022, que son los juegos Olímpicos Juveniles, entonces me pude volver a Santa Fe a entrenar con el equipo. Pero me costó mucho volver, no veía la hora de regresar a la pileta, incluso arrancamos concurriendo a Libertad de San Jerónimo Norte, que nos llevaba nuestro entrenador Adrián Tur todos los días. Fue muy cansador, pero bueno logramos estar nuevamente en el agua".

image.png Driussi nada estilo crol y es el subcampeón argentino de natación en los 200m federados.

"Lo más complicado es re acostumbrarse al agua, a tener la sensibilidad, que como te decía se pierde enseguida, porque por ahí en otro deporte te podés mantener de otra forma, corriendo, o alguna otra posibilidad, pero en la natación no hay otra manera de poder mantenerte. Este año teníamos dos nacionales, pero la más importante que era el Dakar que se suspendió. No se retoma por una cuestión de las edades. Ahora calculo que en febrero o marzo se harán los clasificatorios para el Sudamericano de juveniles, y eso es a lo que estoy apuntando ahora" comentó el subcampeón Argentino de Natación en la categoría libre 200 metros federados.

Un León con objetivos claros

El nadador especialista en crol resaltó que "En la natación comencé de chico en el Tenis Club de Reconquista, el profesor que me introdujo fue Juan Alegre, quien me entrenó más fuerte y me hizo gustar la natación. A Santa Fe me vine porque allá en mi casa las competencias son muy chicas, entonces no había muchas formas de crecer. Entonces me vine a Unión, me vio la Pata, me observó como nadaba, me dio el visto bueno y empezó a pasarme los entrenamientos por whatsapp, y yo los hacía allá en Reconquista".

image.png Con mucha disciplina y determinación, León entrena cinco horas por días en el natatorio de Unión.

Driussi contó que "acá en Unión estamos haciendo doble turno; lunes, martes, jueves y viernes, los miércoles y sábados hacemos un sólo turno a la mañana, y después tenemos gimnasio tres turnos por semana. Además de nadar voy a la escuela, Unión permite concurrir al Ipei, lo cual se me facilita todo un poco. Hago crol 200 y 400 libre, hago otras cosas, pero esas son las más importantes y en las que pongo atención. Hice aguas abiertas, pero no es mi fuerte, se requiere mucha experiencia y una preparación diferente. Hay que hacer muchas carreras, para analizar el lugar de la competencia y también a los rivales".

El nadador reconquistense, que sueña con representar al país en las olimpíadas y en un mundial, para ello entrena a nivel profesional y estudia, destacando que la natación demanda mucha conducta, comentó que "mucha gente tomó el 2020 como un año perdido, pero no en mi caso, que lo tomó como una oportunidad para mejorar. El que tiene ganas es ahí cuando podés lograr diferencias. Entonces me entrené duro y fuerte, sin parar, pensando en las competencias del año que viene. El próximo objetivo es el Nacional que se hará en febrero o marzo, para luego poder estar presente en el próximo Sudamericano, que se hace en Bolivia".