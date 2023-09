Madelón: "Tenemos que aprender a sumar, hay que cortar la racha"

Leonardo Carol Madelón hoy dirigió su primera práctica como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata; luego fue presentado en conferencia de prensa, y afirmó su equipo enfrentará "once partidos, todas finales, donde hay que dar pasos cortos y firmes" en la Zona A de la Copa de la Liga.

Luego sostuvo que “el deseo es que salga todo bien, no hay que hacer cálculos extremos, tenemos que aprender a sumar, hay que cortar la racha y no perder. Si ganamos mejor y si no sumar de a 1 pero sumar”.