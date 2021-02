Libertad intensifica la puesta a punto para la Liga Nacional

image.png El conjunto de Libertad de San Jerónimo Norte en uno de los entrenamientos realizados con vistas a la participación en la competencia liguista.

"A Libertad llegué con muchas expectativas, cuando me llamaron no dudé porque es un club que tiene una estructura importante, es una institución interesante, porque se dedica al vóley. Las instalaciones están prácticamente a nuestra disposición, no hay básquet, hay un tenis criollo, pero tienen cancha aparte, hay siempre mucho material para trabajar y eso clave para poder tener un buen rendimiento deportivo" comenzó señalando Martín Núñez a UNO Santa Fe.

Martín Núñez, entrenador de la primera división masculina de Libertad de San Jerónimo Norte, sostuvo que "contamos con un plantel muy joven, de los que estaban en la liga pasada hay tres o cuatro chicos, que es importante contar con gente con experiencia, y eso hay que agregarle las inferiores del club en el cual se viene trabajando muy bien hace tiempo. Hay dos jugadores que no vamos a tener porque están con la selección Menor, que son Albrecht y Durdos, que nos los vamos a contar".

Enfocados en la competencia liguista

En relación a la zona que le tocó en la Liga Nacional, Martín Núñez expresó que "hay dos o tres equipos que son muy fuertes, también estamos nosotros que estamos bien y tenemos también muchas expectativas de poder clasificar. El tema de Villa María, el lugar es la de menos, pero hay jugadores que no se pueden ir tantos días por el tema del trabajo, pero el plantel está a disposición, pero por el lado del coronavirus es bueno que se juegue en el formato burbuja en resguardo de la salud de los jugadores".

"Nosotros estamos trabajando de lunes a jueves, entrenamos desde principios de diciembre, cortamos esos días de fiestas, pero no descansamos ninguna semana. Hacemos cuatro turnos de pelota, dos turnos de gimnasio y dos de circuito, es decir que hacemos ocho estímulos semanales. Ya jugamos tres amistosos, dos con Echagüe y uno con Rowing, ganamos dos y perdimos uno. Ahora tenemos otro con Rowing, y uno organizado con Regatas de Santa Fe", explicó el coach que es oriundo de la capital provincial.

image.png Núñez y el esfuerzo y sacrificio que hacen Regatas y Libertad de San Jerónimo para jugar esta importante competición de vóleibol.

Afrontar este tipo de competencia es un gran esfuerzo para las instituciones deportivas y sobre esto Núñez comentó que "jugar esta competencia es para elogiar lo que hacen Libertad y Regatas, más que nada por el tema económico, teniendo en cuenta por lo que tuvieron que pasar los clubes el año pasado con la pandemia. Por eso resalto el esfuerzo que hacen los clubes, y el respaldo de los sponsors, porque sin esa colaboración no se puede jugar".

En cuanto a cómo son sus antecedentes en el vóley, Núñez recordó que "vengo de Villa Dora, donde estuve trabajando casi diez años con las divisiones inferiores, estuve en el proceso de Liga y jugué ese torneo con Villa Dora. También he trabajado con las selecciones de base de la Asociación Santafesina, y de la provincia de Santa Fe. El vóley ha crecido mucho, tanto en mujeres como varones, se nota en las selecciones de base a nivel nacional que siempre tenemos jugadores".