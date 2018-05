Libertadores: Boca se juega la vida ante Junior en Barranquilla

Boca Juniors, que no mostró en el plano internacional la hegemonía que ejerce a nivel local, visitará hoy en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.





A los boquenses podrían servirle un empate, pero si pierden que quedarán eliminados de la Libertadores en fase de grupos, algo que no les sucede desde hace 24 años.