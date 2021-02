Linari: "Volver a entrenar con la Selección fue maravilloso"

“Estoy tan feliz, mi cuerpo está muerto pero mi alma está feliz. Hacia un año que no entrenábamos con la Selección Nacional, lo hicimos en CEDIMA de Buenos Aires, en doble turno, el cuerpo extrañaba la cancha, el alto rendimiento. En casa nunca dejé de hacer cosas pero en la pandemia tuve tiempos buenos y malos. Debí luchar contra eso, fue lindo reencontrarnos con las chicas y para mí todo un desafío probarme a nivel personal”, aseguró en el inicio.

Para luego, acotar: “Yo estoy desde 2011 en el deporte adaptado, concretamente en el básquet. Fui creciendo, tuve el honor y suerte de ir a un Juego Paralímpico, cuatro Parapanamericanos, dos Mundiales, estoy enriquecida de mucho deporte internacional que es lo más lindo que hay cuando se juntan todos los países de los distintos continentes”.

LINARI-DOS.jpg Linari hace una década participa de torneos internacionales con la Selección Argentina.

Linari no dudó en expresar que “cuando vamos a los Parapanamericanos hay disciplinas que podemos ver, pero en los Paralímpicos ver gente de otro mundo, escuchar otros idiomas, ver gente de países es hermoso. Levantarte con el ruido de la Villa Olímpico es realmente maravilloso”.

Al momento de repasar su ingreso al Básquet Adaptado, la interna aseveró: “Nunca me voy a olvidar que Alejandra Alonso me invitó a participar de la Escuelita de Básquet, no tenía idea de lo que era el deporte. Fui a probar y me encantó, sentarme en la silla son mis piernas para correr. Me siento libre, soy amputada desde los 8 años, tengo recuerdos y cuando me volví a sentar fueron mis piernas. Me hicieron conocer un deporte hermoso y amo jugar al básquet”.

En otro tramo de la charla añadió que “soy calentona dentro de la cancha, me pasó en un partido que había uno que me chocaba a cada rato y no me dejaba jugar. Me ganó la posición y me agarró de atrás, se cayó y le grité dale marica dejá de protestar!!. Le causó mucha gracia y después nos saludamos. Fue una linda anécdota”.

Antes de su despedida, Linari puntualizó que “en CILSA tenemos dos divisiones, en Primera A soy la única mujer que juega, hay chicas que entrenan y ayudan pero la única que participa de los partidos. Domingo Patrone y Lucas Barolín fueron los entrenadores de los que más aprendí. Mingola me enseñó todo, la técnica, me fue corrigiendo muchos vicios que tenía, realmente sabe un montón”.