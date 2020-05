Lionel Scaloni: "Me gusta jugar en La Bombonera"

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, reveló hoy que prefiere a La Bombonera como sede para los partidos como local, y sugirió a Rosario como segunda plaza.

"Tenemos charlas para ver dónde se juega de local. A mi me gustaría que la Selección juegue en La Bombonera, no lo niego", dijo Scaloni en diálogo con radio La Red.

Asimismo, aportó que Rosario, con los estadios de Newell's Old Boys y Rosario Central, son aptos para que el seleccionado juegue ante su público.

"Y en Rosario, en cualquiera de las dos. Yo jugué en NewellÂ’s y la cancha llena es áspera. Y el Gigante también", indicó el entrenador del seleccionado argentino que reside en Mallorca, España.

Scaloni aseguró que hay "ocho jugadores que salen de memoria" en caso de confeccionar el equipo y que necesita más minutos de otros.

"A (Gonzalo) Montiel no lo tuvimos casi nunca porque River jugaba Copa Libertadores. No son dudas en cuanto a rendimiento sino porque no pudimos disfrutar de ellos, pero el equipo está más o menos encaminado. Veníamos bien, confiados, la base del equipo la teníamos y justo vino lo del coronavirus y se paró todo", apuntó el ex Zaragoza de España.

Scaloni aseguró que permanece en contacto con Paulo Dybala y Germán Pezzella, dos jugadores que contrajeron el virus y se recuperaron.

"En el caso de Paulo se alargó más de lo normal, pero él siempre manifestaba que estaba bien aunque hubo un par de días que no estuvo del todo bien. Hablamos con la mayoría de la última convocatoria, por el tema humano, vale poco hablar de fútbol o de la selección. Primero debemos interesarnos en cómo la están pasando, por los padres y la familia también", detalló.

El entrenador rosarino dijo que se siente "más asentado" en el puesto y que tiene "muchas ganas" de continuar con este grupo de jugadores.

Por último, indicó que un goleador como Mauro Icardi "no se puede descartar nunca" ante una hipotética citación. "Es joven, es goleador, pero hoy hay otros que están rindiendo y viniendo. Lo bueno es que tenemos opciones", señaló.

"Tengo una buena relación con Icardi. Cuando tuvimos amistosos contra Venezuela y Marruecos, tuvo problemas con Inter de Italia y venía sin jugar. Las convocatorias las hacemos en base a rendimientos y creímos que no tenía que venir. Se lo expliqué. En la Copa América de Brasil siguió sin jugar, pero no se puede descartar nunca", concluyó el técnico que afronta la cuarentena por la pandemia de coronavirus en su casa de Mallorca. (Télam)