"Lionel Scaloni no debe darle explicaciones a Di María"

En cuanto a los nuevos convocados expresó: "Estaban hablando del arquero (Emiliano Martínez). A mí me gustan los dos que hay acá (Armani y Andrada), pero capaz que este muchacho es un fenómeno de verdad. Por ahí Scaloni lo vio laburar o habló con los técnicos de Inglaterra. Hay cosas que nosotros hacemos que ustedes no ven."

Para luego agregar:"El caso de Enzo Pérez lo mismo que Di María, todos son buenos jugadores, cualquiera de esos muchachos puede jugar en la Selección. El problema es que están formando una selección nueva y me imagino que es por eso que no lo llamaron, no porque no les guste como juega".