Lionel Scaloni probó dos equipos pensando en el partido ante Chile

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, deberá resolver ciertas dudas en cuanto a los once titulares que enfrentarán a Chile y Colombia en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, ya que cuenta con bajas importantes.

En cuanto al sustituto del ex Barcelona, tanto Paulo Dybala, como Valentín Carboni, podrían ser los elegidos ya que ambos juegan en la misma posición que el “10”. Sin embargo, el cordobés no fue convocado en un principio en la lista, sino que fue sumado a la misma posteriormente, por lo que no sería considerada la principal opción.

Por su parte, el actual jugador del Olympique de Marsella, tiene pocos llamados con el seleccionado nacional, por lo que Scaloni podría optar por utilizar algún jugador con mayor trayectoria en el conjunto nacional e incluso se podría plantear un cambio en el esquema inicial.

Asimismo, la otra importante baja con la que cuenta la Selección argentina es en la defensa, ante la ausencia de Nicolás Tagliafico, quien fue incluido en la lista en un principio, pero que luego fue desafectado por lesión. De igual manera, ante esta situación, el seleccionador argentino tiene a Marcos Acuña como el sustituto.

Por otro lado, en el entrenamiento de este martes, el oriundo de Pujato planteó dos posibles equipos, sin arqueros, para saber quiénes están en mejores condiciones de arrancar el encuentro ante los chilenos de este jueves, desde las 21 en el Monumental.

Los dos equipos que paró Scaloni sin arquero

Equipo 1

Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás Gónzalez.

Equipo 2

Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Valentín Barco; Valentín Carboni, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Nicolás Castellanos y Alejandro Garnacho.