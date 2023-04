Londoño, el héroe de Arsenal ante Unión tiene un gran sueño

"Decidí venir a Arsenal y llegamos a un acuerdo con River porque necesitaba sumar minutos", señaló Londoño a propósito del préstamo en el club de Sarandí.

"Sabía que tal vez con (Salomón) Rondón y (Miguel) Borja no iba a poder hacerlo", indicó el juvenil delantero formado en River, en su idea de lograr regularidad de juego.

Londoño, de 22 años, marcó el sábado pasado su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino para el triunfo 2-1 de Arsenal ante Unión de Santa Fe, pero cuyo festejo le valió la segunda tarjeta amarilla y correspondiente expulsión.

"Lo de la amarilla fue un momento que me olvidé de todo por la emoción que tenía. Esas cosas no me pueden pasar", reconoció Londoño.