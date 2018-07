"Los argentinos manejamos muy mal"

Tal como estaba previsto se realizó una conferencia sobre seguridad a bordo del automóvil a cargo de Rubén Daray. La misma se llevó adelante en el recinto del honorable Concejo Municipal de Santa Fe, en una acción conjunta con la concesionaria Mercedes Benz, Bieler SA.





El ex piloto, especialista y actual periodista, trató varios asuntos ante un gran marco de público, en el cual se refirió a la posición de manejo correcta, cómo frenar en la menor distancia, los neumáticos, el tiempo de reacción, como manejar más seguro, trayectoria de curva, círculo Kamm, además de contar anécdotas de las carreras, personajes y pilotos.





Rubén Daray fue corredor de TC2000, y con la habitual amabilidad, se prestó para el diálogo, el cual inició señalando que "Siempre volver a Santa Fe es muy bueno, he corrido varias veces acá en el Callejero, y son recuerdos muy lindos. Tuve la suerte de salir segundo una vez, abandonar otra, y lógicamente ha sido una época muy linda. Por suerte, conservo ese auto hoy en mi poder".





En relación a la competencia que se realiza en las calles santafesinas, expresó que "La carrera del Callejero la sigo siempre, estuve el año pasado dando una charla, pero la verdad es que no me gusta nada el dibujo actual. El otro el que se corría en el parque del Sur era casi un circuito de carreras, esto es un ida y vuelta, y sin sobrepasos. Entiendo que sirve turísticamente, para que la gente tenga el auto cerca, eso está bien, pero como corredor de autos, no es divertido llegar hasta la esquina, frenar y doblar".





En cuanto a como ve el deporte motor en la actualidad, comentó que "El TC y el Súper TC2000 están muy consolidados, pero yo te voy a agregar una categoría que me parece más importante, y que es el Turismo Nacional. Me parece que es donde los pilotos más se notan y pueden demostrar su habilidades. En la Fórmula 1 predomina el accionar de la tecnología y los ingenieros, te dicen manejar esto, aunque todo el automovilismo va rumbo a eso. En cada reglamento van a hacia una tendencia de hacer autos más avanzados y más tecnológicos".





"Hay muy buenos pilotos en nuestro automovilismo, hay varios que son buenos, y otros que son muy buenos. Uno que me gusta mucho es Facundo Ardusso, y sin dudas, Matías Rossi, creo que son de los mejorcito. Igualmente hoy el automovilismo es mucho una cuestión de plata que de capacidad personal para manejar", destacó sobre que deportistas le gustan en la actualidad.









Más sensaciones

Declarado de interés municipal por el Concejo de la ciudad de Santa Fe, el disertante, que lleva más de 350 conferencias dadas en todo el país, arrancó señalando que "Los argentinos manejamos muy mal, y estamos convencidos que lo hacemos bien. No respetamos las leyes, pero nos quejamos que el país está mal. Empezá por respetar la ley, cumplamos lo que dicen, hagámosla cumplir, y sino te gusta, apostá a modificarla. Pero mientras tanto hay que acatarla, y si dice 40 máxima, no me digas venía a 45".





"El diseño del auto, de como han ido cambiando, de lo que denominamos de vieja generación, que es el promediode vehículos que usamos en la Argentina , lógicamente por razones económicas. Tenemos autos que tienen 10, 12 ó 15 años de antiguedad, y no es que sea bueno o malo, sino que fueron diseñados, hace 25 ó 30 años atrás" expresó el ex piloto de TC2000.





Agregó que "Eso se refleja por ejemplo cuando tenés un accidente, las viejas estructuras de los autos van a moverse de una manera, y las nuevas van a hacerlo de otra manera. Y fundamentalmente los autos están pensados para no lastimar cuando tienen un accidente contra un peatón. En los autos viejos no, porque no se sabía. Entonces estamos dando la información, para manejar la moto ó el auto sabiendo de que se trata".









Varios aspectos

En cuanto a las razones sobre tantos accidente en nuestro país, opinó que "los autos normalmente, sobre todo los autos modernos no fallan, y lo más habitual son los que se producen aquí dentro de la ciudades. Es un auto contra un peatón, el tema es quien tiene la culpa, si el ciudadano que cruzó mal ó el auto que no freno. El que no frenó, es muy dificil que lo haga en tan poca distancia, porque pesa una tonelada y media, y frenarlo en 50 metros es imposible. En un día de lluvia demora mucho más".





"Creo que están más preparados los autos que las ciudades. Lamentablemente porque nosotros en la Argentina tenemos una gran cantidad de calles de tierra, en mal estado, de pozos, y los autos están tecnológicamente muy desarrollados. El tema también está en que muchas familias se trasladan en moto, y fueron pensadas para una persona" señaló ante la consulta de como se ensamblan las nuevas tecnologías a las ciudades que tenemos en Sudamérica.





En cuanto al asunto de las muertes por accidentes de tránsito expresó que "estar en un lugar como este cuerpo legislativo es muy bueno, para compartir información, y trabajar pensando en como se mejora todo, porque la siniestralidad en nuestro país es muy alta. A las 20 personas muertas promedio por día, hay que agregarle unas 60 ó 70 que quedan lesionadas, seriamente lesionadas, o con secuelas gravísimas. Entonces son casi 90 personas involucradas diariamente, osea es demasiado, y es algo que tenemos que cambiar".





Finalmente consideró que "Nosotros los argentinos interpretamos las cosas como queremos, ya que cuando por ejemplo se observa un cartel de máxima 100, y alguien te dice algo, la respuesta es venía a 105. Bueno, el cartel dice máxima 100, deberías venir a 85 ó 90, y encima querer tener razón. Las leyes dicen una cosa y nosotros las intepretamos como un concejo. Cuando el cartel dice pare, nosotros pasamos despacio".